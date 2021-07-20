Фальшивые деньги: их снова больше

В Кропивницком опять появились фальшивые купюры номиналом 500 гривен. С коллегой «рассчитались» фальшивкой. А в мае у нас взяли с поличным трех жителей Днепропетровской области, которые «развели» двух жителей Кропивницкого на общую сумму 1800 долларов США, 7000 евро и более 60 000 гривен! Под видом работников социальных служб аферисты предлагали заменить гражданам старые купюры на новые.

Казалось бы, этой схеме десятки лет, о ней регулярно рассказывают газеты и телевидение, но люди в возрасте все равно попадаются. Почему – непонятно. Ведь в СССР такой практики подворного обхода типа сотрудниками собеса для обмена денег не было и в помине…

Наверное, край у нас такой. Не случайно одна из самых известных украинских пьес авторства нашего земляка Карпенко-Карого – это «100 тысяч». В ней как раз о фальшивых деньгах (хотя о жадности все же в первую очередь). И не случайно самую большую в истории партию фальшивых денег изъяли в нашем регионе.

Это было летом 1996-го. Корреспондент «УЦ» и коллега из «Кировоградской правды» по совпадению обстоятельств смогли в Новоукраинке увидеть несколько миллиардов купоно-карбованцев. Это еще то зрелище было: два составленных вместе стола и на них горы, горы денег! Даже учитывая, что доллар тогда стоил 176 тысяч карбованцев за один, на том столе в Новоукраинском РОВД лежали миллионы долларов, пусть фальшивых, но потенциальных миллионов. Эти деньги нашли в автомобиле, который ехал из Одессы в Киев тихими провинциальными незаметными дорогами, но не помогло.

Как потом оказалось, деляги планировали нажиться на переходном периоде со 2 по 16 сентября, когда по всей стране меняли по курсу один к ста тысячам старые карбованцы на новые гривни. Думали, что в горячке и суматохе замены не каждый разглядит подделку. Но вместо блестящей операции организаторы сели за решетку.

В последний раз совсем нагло фальшивыми деньгами пытались рассчитаться в Кропивницком в августе 2017-го. Дело было в магазине на Пашутинской, женщина пыталась рассчитаться за вещи купюрой в 500 гривен, поддельной. Но такие случаи сейчас крайне редки. В основном мошенники предпочитают впаривать «липу» пенсионерам у них на дому или при быстрых расчетах между людьми. Ну еще часто пробуют рассчитываться на АЗС в ночное время в расчете на усталость персонала.

Самая «модная» и опасная купюра – это 500 гривен образца 2006 года. 65% всех подделок в стране – это именно эти деньги, неоднократно сообщал Национальный банк.

«Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине по итогам 2019 года, на 1 миллион штук подлинных банкнот гривни приходилось около 2,9 штуки поддельных банкнот (в 2018 году – 2,5 шт., 2017 – 3,6 шт.). В общем, система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира. Более того, банкноты нового поколения гривни (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2019 годах) имеют усиленную систему защиты, включая как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Как следствие, чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года», – сообщала пресс-служба Нацбанка.

Цветные принтеры у нас в стране не запрещены и даже не учтены, как при Советском Союзе, когда каждый копировальный аппарат был на учете в КГБ – чтобы антисоветскую литературу не размножали и т. д. 90 процентов поддельных купюр сегодня печатаются на цветных принтерах. Подбирают более-менее подходящую бумагу – и вперед. Хотя есть и более наглые случаи.

Пару лет назад СБУ накрыла межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах. Для этого в СБУ есть такое подразделение – контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. На Львовском полиграфкомбинате печатали банкноты номиналом 100 и 50 долларов США в промышленных масштабах. Несколько миллионов успели «сделать». Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, отображались даже под ультрафиолетовым светом. Бумагу специальную готовили и т.д. Говорят, что в деле даже ЦРУ участвовало – угроза национальной безопасности как-никак.

Самое парадоксальное, что в Интернете полно объявлений о продаже фальшивых денег! Сотни! За 20 процентов от номинала вам продадут сколько угодно гривен, долларов и евро. Поддельные гривни, к примеру, продают от 10 тысяч за 2 тысячи нормальных денег. Никакого личного контакта – «деньги» вам присылают по почте после оплаты на карточный счет. Продавцы даже утверждают, что их товар принимают терминалы! Хотя банкиры говорят, что это невозможно при уровне современных детекторов.

Что делать, чтобы не попасться на фальшивку?

Во-первых, стоит с особым вниманием проверять купюры номиналом в 500 гривен. Они пользуются повышенным спросом у фальшивомонетчиков, меньше подделывать не стоит тех затрат и риска.

Главный же совет: постепенно переходить на безналичные расчеты. Хотя там есть другие опасности, сейчас афер с карточками и безналичными расчетами намного больше, чем «живыми» деньгами…

Ну и для тех, кто что-то не так прочитал: согласно статье 199 Криминального кодекса Украины, изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи – это сразу от трех до семи лет отсидки. Повторно – до 10 лет. Если действует организованная группа лиц – до 12 лет с конфискацией имущества.

Будьте бдительны при расчетах!