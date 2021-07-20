«Гитлеровцы» из Новомиргорода

Из Новомиргорода пришла просто шокирующая информация. В субботу на центральной площади там проходили в рамках празднования Дня города соревнования по стритболу – уличному баскетболу три на три. Одна из команд, принимавших участие в соревнованиях, называлась… «Гитлеровцы». Серьезно. «Гитлеровцы».

День города, как всегда, прошел на высшем уровне, доводилось бывать. Мало в каком из небольших городов, райцентров с таким размахом отмечают свой День, во многом благодаря солидному спонсору, ПКФ «Велта», которая добывает титановую руду в районе и является крупнейшим налогоплательшиком.

Городской голова Новомиргорода Игорь Забажан тоже в шоке – он был не в курсе всех происходящих мероприятий и о «Гитлеровцах» узнал, как и все горожане, пришедшие на центральную площадь.

На всю страну озвучил эту информацию Игорь Немировский. «Добрый день, жители Новомиргорода, сегодня днем, приехав в город, пришли с сыном на центральную площадь, где рядом с аттракционами проходили соревнования по стритболу (баскетбол 3 на 3 ). Мы подошли посмотреть на игру детей, после женской команды вышли две команды ребят из Новомиргорода, и прозвучало объявление от ведущих соревнований: “Приготовиться командам «Феникс» и «Гитлеровцы»”!!!

Я подумал, что ослышался, после завершения игры было повторное объявление, “ГИТЛЕРОВЦЫ”… Я не ослышался… Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что название команды – “ГИТЛЕРОВЦЫ”…

Полиция на площади тоже присутствовала.

Но самое страшное, что полная площадь людей – и никого это не смущает.

Такими темпами будем в апреле праздновать день рождения Гитлера?

Хотя, может, я не прав, и это сейчас нормально?»

Отец Игоря Немировского, в прошлом городской голова Новомиргорода Яков Борисович Немировский, в ужасе. «При гитлеровской оккупации погибли десятки моих родственников. Население Новомиргорода и Златополя сократилось вдвое. И теперь эти подростки называют себя “гитлеровцами”. Что у них в головах? Они не читают книг, не знают историю, и это страшно… Какими будут следующие поколения?»