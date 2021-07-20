Так называется фотовыставка, презентованная в Музее искусств Генеральным консульством Китайской Народной Республики. Ее открытия ждали полтора года, событие откладывалось из-за пандемии. Теперь идите и смотрите.

Привезти китайских дипломатов в Кропивницкий придумал Николай Цуканов, владелец галереи «Елисаветград». Он давно сотрудничает с Генеральным консульством КНР в Одессе. Директор Музея искусств Татьяна Ткаченко отметила, что фотовыставка интересна не только потрясающими сюжетными снимками, но и описанием пути, который прошел Китай в борьбе с бедностью.

Действительно, под каждым фото – содержательный текст. Читать не менее интересно, чем смотреть на фотографии. Оказывается, в Китае успешно действует государственная программа борьбы с бедностью. В течение семи лет количество бедных людей сокращалось более чем на 10 миллионов ежегодно. Их общее количество сократилось с 98,99 млн в конце 2012 года до 5,51 млн в конце 2019-го.

Генеральный консул КНР в Одессе Сун Лицюнь на открытии выставки выразил «сердечную благодарность за организацию мероприятия». Он отметил, что благодаря государственной политике Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью, и это стало возможным «благодаря руководству Компартии Китая и усилиям трудолюбивого китайского народа».

– Возможно, украинские друзья зададут вопрос: «Зачем вы организовали данную фотовыставку именно в Кировоградской области? – продолжил господин Сун Лицюнь. – Отвечу: у нас есть цель, чтобы украинские друзья больше и лучше узнали современный Китай. Китай и Украина – хорошие друзья и стратегические партнеры. Двусторонние отношения и деловое сотрудничество выдержали испытания и сохраняют здоровое развитие. Фотовыставка «Стремление к лучшей жизни» – окно, через которое вы можете узнать не только о ликвидации крайней нищеты в Китае, но и найти ответы на многие вопросы.

Эта та фотовыставка, на которой рекомендовано не только смотреть, но и читать. Это познавательно и интересно. И даже полезно.