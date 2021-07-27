Про ЭТО, и не только

Почему не следует наказывать малыша за интерес к противоположному полу, какими проблемами чреваты семейные коалиции «мать-сын» и «отец-дочка», а также о кей-попе и азиатских сериалах, знакомящих подростков с любовными отношениями гомосексуальной пары, – об этом корреспонденту «УЦ» рассказала Оксана Клименченко, практикующий психолог, семейный консультант позитивной психотерапии (WAPP), ведущий психолог Центра социальных служб Кропивницкого горсовета.

Никаких «булочек» и «цюцюрок»!

– Участились случаи, когда дети в одиннадцать лет уже имеют сексуальный опыт, – начала психолог наш разговор. – Случается это вследствие невнимания родителей и школы к потребностям ребенка. Сексуальность – это атрибут запрещённых для ребёнка взрослых возможностей. Интернет, реклама, телевидение переполнены эротическими стимулами и призывами, обещающими немыслимые удовольствия. Для одиннадцати-четырнадцатилетнего подростка – это попытка найти все атрибуты «эротического рая взрослого мира».

По словам Оксаны Клименченко, в школе сексуальное просвещение чаще всего ограничивается информированием детей о нежелательных последствиях секса в раннем возрасте, без углубления в важные вопросы построения здоровых партнерских отношений. Родители же зачастую или стесняются поговорить об этом с чадами, или привыкли подавлять их сексуальность.

– Разговаривать с детьми на эти темы необходимо, – убеждена психолог. – С трех лет ребенок пытается выяснить, как физиологически устроены представители противоположного пола. Обычно в детском садике мальчики подсматривают, как раздеваются девочки, и наоборот. Среди персонала еще существует совковая традиция толковать это как извращение и просить родителей принять карательные меры. Родители должны отнестись к этому спокойно. Их задача – объяснить ребенку, что мальчики отличаются от девочек. На эту тему есть куча энциклопедий, которые доступно и адекватно возрасту ребёнка дают ответы на вопросы, чем отличаются мужчины и женщины, о беременности, рождении ребенка. Важно давать детям информацию дозированно. Иногда на вопрос четырехлетки «Откуда я появился?» достаточно сказать, что из живота мамы. Не следует придумывать эвфемизмы для обозначения половых органов. Мне известен такой случай. Девочку приучили называть свой половой орган булочкой. Потом, когда к ней начал приставать сосед-педофил, она пожаловалась родителям: «Дедушка Коля просит булочку». Мать, понимая сказанное буквально, разрешила поделиться «булочкой» с соседом. Случилась трагедия.

Важно помнить, что секс – наша базовая потребность, жизненный ресурс. Если же наказывать детей за проявления сексуальности, это может обернуться серьезными сексуальными проблемами во взрослой жизни, вплоть до половых извращений. Нельзя карать малышей и по поводу мастурбации. За редкими исключениями, причина этого – в недостатке внимания, любви. Нужно больше обнимать, целовать свое чадо.

С детства до половой зрелости человек проходит определённые этапы развития сексуальности. Суперважно, как взрослые реагируют на ее проявления у детей на разных этапах.

Например, в младшем школьном возрасте многие заявляют: «Женюсь на Нине», «Мне нравится Ваня». Это этап романтического чувства именно к определённому человеку, то есть селекционный отбор. Взрослые нередко поднимают ребенка на смех. Мол, вот уж выдумал так выдумал, тили-тили-тесто – жених и невеста. Или обес­ценивают чувства ребёнка (если он страдает от их неразделенности): глупости, дескать, будет у тебя еще этих Нин. На этом этапе важно бережно поддерживать и поощрять такие проявления сексуальности.

В подростковом возрасте уже возникает влечение физиологическое, хотя психологически подросток остается ребенком. Необходимо говорить с подростком о сексуальности как о важной части человеческих отношений вообще, о том, что секс – это встреча двух людей, каждый из которых готов и умеет позаботиться о себе и о партнёре (имею в виду вопросы контрацепции, безопасности, возможных последствий). Следует объяснить: секс – это кайфово, но отношения строятся не только на сексе, но и на привязанности, взаимном уважении, безопасности. Чтобы потом, когда настанет время первой телесной любви, повзрослевшее чадо не постеснялось обсудить с партнером, как им предохраняться и т.п. Если подросток не готов пользоваться презервативом, ему не стоит заниматься сексом. Девушка психологически готова к взрослой жизни к девятнадцати годам, мальчики – к двадцати – двадцати одному. Здорово, когда дети наблюдают привязанность родителей друг к другу. Но то, что происходит в спальне, дети видеть не должны, такие сцены могут травмировать ребёнка.

– Подростки часто спрашивают меня об эмоциональной стороне сексуальности, – продолжила Оксана Клименченко. – Например, девочки по своей биологической природе более ориентированы на отношения, чем мальчики, и у девочек позднее формируется способность получать сексуальное удовольствие. Поэтому девочкам интересно, как отличить возбуждение от влюбленности, почему мальчики по-другому смотрят на отношения («одна любов на все життя» мальчишек не прельщает) и предлагают только секс? Помогают разъяснения, правдивая информация о сексуальности и любовных отношениях. Эта тема не должна быть табуирована. Потому что ужасно, когда ребенок черпает знания в этой области из порнофильмов. Тогда он приходит к мнению, что секс должен быть бездушным или даже связанным с насилием.

Как вырастить вечного мальчика

Дальше психолог повела речь о детских комплексах Эдипа и Электры (если кто забыл или не знает содержание драм Софокла, напоминаем: первый комплекс означает половое влечение сына к матери, второй – дочки к отцу):

– Эти комплексы начинают развиваться в три – четыре года. Мальчик в этот период сильно привязан к матери и чувствует ревность к отцу. Девочка, убежденная, что лучший мужчина – отец, ревнует его к матери и, достигнув определенного возраста, даже хочет выйти за него замуж. Комплексы Эдипа и Электры – нормальные процессы, которые сопровождают ребёнка на начальном этапе становления сексуальной идентичности, – отмечает Оксана Клименченко. – Дети примеряют свою роль (как это – быть женщиной или мужчиной) во взаимодействии с объектом противоположного пола (девочки – с папой, мальчики – с мамой). Ребёнок должен получить признание со стороны родителя противоположного пола: девочка от папы – что она красивая, умная, молодец; мальчик от мамы – что он мужественный, смелый, умный. Но важно подчеркивать, что, когда ребёнок вырастет, у него появится свой партнёр, а папа/мама любит свою жену/своего мужа. У родителей – партнёрские отношения, у родителей и детей – детско-родительские. Если родители ссорятся, то возникают соответствующие семейные коалиции (мать и сын, дочь и отец). Если не разорвать инфантильную связь сына с матерью, он останется вечным мальчиком. Такие обычно не женятся, живут с мамами. Или, женившись, продолжают подчиняться матерям, не смея указать им на границы своей семьи. Девушка, не преодолевшая комплекс Электры, повзрослев, будет искать «папика».

– Подростки должны пройти этап психологической сепарации, то есть отделения от родителей, – продолжает психолог. – У Марка Твена есть фраза: «Когда мне было восемнадцать лет, мой отец был дурак дураком. После тридцати я заметил, что старик сильно поумнел». Чтобы в тридцать признать, что родители были правы, нужно психологически отделиться от них в юности, перебунтовать.

(О том, насколько согласуется с наукой еще одна яркая мысль Марка Твена «В этой жизни вам нужны только невежество и уверенность в себе – и успех обеспечен», психолог Клименченко, надеемся, расскажет отдельно. – Авт.)

Только не пугайтесь

И ещё – о влиянии на неокрепшие мозги наших детей и внуков кей-попа и дорам. Кей-поп возник в Южной Корее как музыка с элементами хип-хопа, ритм-н-блюза, японского попа и других стилей (k-pop – сокращенное koreanpop). Ныне кей-поп – мировая, с миллионами поклонников, музыкальная субкультура. Самый яркий представитель – группа BTS. Эти семеро молодых корейцев уже успели сфотографироваться для «Тайм» как «лидеры следующего поколения», выступить с речью в ООН и заработать миллионы долларов с продаж своей музыки. Страшно популярны они и среди украинской молодежи. Как и дорамы – азиатские сериалы.

– В этом контенте все красиво, много романтики. И много деталей, указывающих на бисексуальность персонажей, которая, впрочем, может быть мнимой, сценарной. Под влиянием этого контента наши мальчики начинают фантазировать о мальчиках, а девушки – о девушках. Но это не значит, что все они станут гомосексуалами. Я толерантна к представителям иной сексуальной ориентации, и меня радует, что такую же толерантность проявляет все больше молодежи. Ксенофобия отвратительна, но я и против перекоса в другую сторону, когда активно рекламируется как образец для подражания только однополая любовь. Советую взрослым обратить внимание, какими фильмами и музыкой увлекаются их дети. Поговорите с ними. И не пугайтесь, когда девочка скажет, что ей нравится девочка. Совсем не обязательно, что это признак гомосексуальности, подростки какое-то время могут быть бисексуальными, и их влюблённость зачастую ограничена только фантазиями и мечтами…