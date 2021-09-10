Атоксил — надежный сорбент в нужный момент!

Атоксил — это микросферический сорбент нового поколения, который изготавливается на основе высокодисперсного диоксида кремния.
Особенности Атоксила
Секрет препарата кроется в специфической молекуле, которая делает его принципиально новым энтеросорбентом. Лекарство обладает следующими преимуществами перед сорбентами предыдущего поколения:
- огромная площадь поглощения (в 60 раз больше);
- время всасывания — 5–15 минут;
- наличие выраженного противомикробного эффекта;
- широкий спектр адсорбирующего действия.
Благодаря микросферической структуре активного вещества Атоксил быстро поглощает и выводит из организма:
- продуктовые токсины;
- пищевые аллергены;
- бактерии и продукты их жизнедеятельности;
- токсичные продукты распада, образующиеся на фоне болезней печени, желудка, почек;
- этанол;
- антигены;
- яды, металлы, холестерин и т. д.
В связи с широким спектром сорбционной активности Атоксил:
- купирует симптомы отравления и интоксикации — диспепсию, тошноту, слабость, рвоту;
- устраняет желудочно-кишечные расстройства — тяжесть в животе, метеоризм, диарею;
- ослабляет проявления аллергических и кожных реакций, включая зуд и сыпь;
- устраняет патологические интоксикационные состояния у пациентов с заболеваниями печени и почек.
Показания к применению
Атоксил показан к применению при острых кишечных заболеваниях (включая пищевые токсикоинфекции и сальмонеллез), преобладающим симптомом которых является диарея.
Препарат применяют при острых и хронических заболеваниях печени, пиелонефрите, хронической почечной недостаточности.
В составе комплексной терапии Атоксил назначают при вирусных гепатитах A и B.
Средство помогает справиться с такими дерматологическими и аллергическими болезнями, как дерматит, диатез, экзема, псориаз, крапивница, нейродермит.
Порошок можно использовать наружно при лечении ожогов, гнойных ран и трофических язв. На очищенную рану нужно нанести препарат слоем примерно 3 мм и накрыть асептической повязкой.
Особенности применения
Атоксил характеризуется высоким профилем безопасности, поэтому его можно использовать для пациентов всех возрастов, включая детей от 1 года.
Противопоказаниями к медикаменту являются:
- кишечная непроходимость;
- язвенная болезнь;
- гиперчувствительность к кремнию диоксиду.
Порошок перед приемом необходимо разводить в 50–100 мл воды. Приготовленную водную суспензию принимают внутрь за 1 час до еды. Запрещено употреблять порошок в сухом виде!
Атоксил переносится хорошо. Известны единичные случаи возникновения запора во время терапии препаратом.
Где купить Атоксил?
По выгодной цене можно приобрести Атоксил в интернет аптеке 911. Благодаря прямому сотрудничеству с фармакологическими компаниями мы имеем возможность поддерживать цены на минимальном уровне.
Наши клиенты нам доверяют, потому что мы:
- гарантируем конфиденциальность;
- бесплатно доставляем заказы в филиалы аптеки и отделения транспортных компаний;
- привозим под заказ препараты, которых нет в наличии;
- помогаем расшифровывать рецепты.
Интернет-аптека 911 работает круглосуточно. Если вам нужен совет медицинского специалиста, оставьте заявку на сайте, и в ближайшее время с вами свяжется квалифицированный семейный врач.
Атоксил — надежный сорбент в нужный момент!