Атоксил — надежный сорбент в нужный момент!

Атоксил — это микросферический сорбент нового поколения, который изготавливается на основе высокодисперсного диоксида кремния.

Особенности Атоксила

Секрет препарата кроется в специфической молекуле, которая делает его принципиально новым энтеросорбентом. Лекарство обладает следующими преимуществами перед сорбентами предыдущего поколения:

огромная площадь поглощения (в 60 раз больше);

время всасывания — 5–15 минут;

наличие выраженного противомикробного эффекта;

широкий спектр адсорбирующего действия.

Благодаря микросферической структуре активного вещества Атоксил быстро поглощает и выводит из организма:

продуктовые токсины;

пищевые аллергены;

бактерии и продукты их жизнедеятельности;

токсичные продукты распада, образующиеся на фоне болезней печени, желудка, почек;

этанол;

антигены;

яды, металлы, холестерин и т. д.

В связи с широким спектром сорбционной активности Атоксил:

купирует симптомы отравления и интоксикации — диспепсию, тошноту, слабость, рвоту;

устраняет желудочно-кишечные расстройства — тяжесть в животе, метеоризм, диарею;

ослабляет проявления аллергических и кожных реакций, включая зуд и сыпь;

устраняет патологические интоксикационные состояния у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Показания к применению

Атоксил показан к применению при острых кишечных заболеваниях (включая пищевые токсикоинфекции и сальмонеллез), преобладающим симптомом которых является диарея.

Препарат применяют при острых и хронических заболеваниях печени, пиелонефрите, хронической почечной недостаточности.

В составе комплексной терапии Атоксил назначают при вирусных гепатитах A и B.

Средство помогает справиться с такими дерматологическими и аллергическими болезнями, как дерматит, диатез, экзема, псориаз, крапивница, нейродермит.

Порошок можно использовать наружно при лечении ожогов, гнойных ран и трофических язв. На очищенную рану нужно нанести препарат слоем примерно 3 мм и накрыть асептической повязкой.

Особенности применения

Атоксил характеризуется высоким профилем безопасности, поэтому его можно использовать для пациентов всех возрастов, включая детей от 1 года.

Противопоказаниями к медикаменту являются:

кишечная непроходимость;

язвенная болезнь;

гиперчувствительность к кремнию диоксиду.

Порошок перед приемом необходимо разводить в 50–100 мл воды. Приготовленную водную суспензию принимают внутрь за 1 час до еды. Запрещено употреблять порошок в сухом виде!

Атоксил переносится хорошо. Известны единичные случаи возникновения запора во время терапии препаратом.

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