Сайт Casino Zeus для украинских пользователей

Теперь и пользователи с Украины могут ознакомиться с обзорами эксперта в гемблинг индустрии на портале casinozeus.com.ua. Алексей Иванов на своём веб сайте публикует актуальную информацию об азартных клубах, их бонусы и акции, а также помогает определиться с выбором лучших интернет казино. На площадке представлено много полезных советов, которые позволяют отличить лицензионные казино от нечестных операторов.
Какие казино в Украине можно считать лицензионными?
13 августа 2020-го года на территории Украины в силу вступил закон об обязательном регулировании азартных интернет-казино. Каждый сайт должен иметь выданную лицензию со стороны комиссии по регулированию игорных заведений и лотерей. По расчётам Верховной Рады в казну государства должно поступать до 59-ти миллионов гривен.
Алексей Иванов прокомментировал эту ситуацию и ответил, что для украинских игроков введение регулирующий закона пойдёт на пользу: «Я очень рад, что в Украине наконец-то решили заняться поднятием онлайн и оффлайн рынка гемблинг индустрии. Несомненно, пока систему в разработке будут встречаться сложности и недочеты, из-за которых оформление лицензии будет непростым процессом. В первую очередь это хорошо для игроков, они будут оставаться под защитой государства. Сайты-мошенники со временем полностью ликвидируют. В дальнейшем этот сектор экономики будет процветать.»
Популярные бренды, которые работают на основе украинской лицензии
По решению КРАИЛ получили лицензию следующие популярные бренды:
|Название веб-казино
|Дата получения лицензии
|Slots City Casino
|11.03.2021
|Pari Match Casino
|02.03.2021
|Cosmolot
|28.08.2020
|First Casino
|03.04.2021
|Vulkan Casino
|08.04.2021
|FavBet
|06.04.2021
|Gold Cup
|13.08.2021
|Joker Casino
|07.05.2021
|G Casino
|25.04.2021
|VBet Casino
|31.05.2021
|SlotoKing Casino
|11.05.2021
Критерии выбора лучших казино
В обзоре на платформе Casino Zeus представлен список факторов, на которые необходимо обратить внимание. Если вы в поиске хорошего и проверенного казино онлайн, то обязательно сверяйтесь по списку:
- У виртуального казино должна быть представлена лицензия на осуществление деятельности;
- На популярных сайтах-обзорниках должен быть хороший рейтинг и отзывы от игроков;
- Качественный и лицензионный софт и разнообразие игровых дисциплин;
- Круглосуточная служба поддержки и возможные способы связи со специалистами;
- Все данные игроков должны быть защищены протоколом SSL;
- Популярные платёжные методы: банковские карты и электронные кошельки.
Борьба с лудоманией
Любое онлайн-казино должно работать с игровой зависимостью игроков и помогать с ее лечением. Известные клубы занимаются борьбой с лудоманией и сотрудничают с организациями GamStop, BeGambleAware и другими компаниями Список можно увидеть на сайте Казино Зевс.
«Лудомания — заболевание, которое проходит в несколько стадий. При проявлении первых признаков необходимо сразу же начинать лечение. Всё начинается с крупных финансовых потерь и долгов. Каждый игровой клуб должен нести ответственность за каждого зарегистрированного гемблера.», — прокомментировал Алексей Иванов.
Разница между онлайн и оффлайн казино
Не всем пользователям нравиться играть в онлайне, многих интересует атмосфера реального игрового процесса. Большинство игроков мечтают побывать в Лас-Вегасе и покрутить настоящую рулетку. В Украине открылось много наземных игровых заведений с оборудованием от известных брендов, таких как Novomatic, NetEnt, EvoPlay и других. Среди локальных заведений Украины в Харькове, Одессе и Киеве выделяют SlotsCity и FirstCasino. Каждый из клубов работает на основании выданной лицензии КРАИЛ.
Почему выбирают оффлайн клубы?
- Возможность полноценно погрузиться в атмосферу онлайна;
- Новые знакомства по интересам;
- Игра на реальные деньги и оплата счёта с помощью наличных;
- Качественный и проверенный софт.
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