Сайт Casino Zeus для украинских пользователей

Теперь и пользователи с Украины могут ознакомиться с обзорами эксперта в гемблинг индустрии на портале casinozeus.com.ua. Алексей Иванов на своём веб сайте публикует актуальную информацию об азартных клубах, их бонусы и акции, а также помогает определиться с выбором лучших интернет казино. На площадке представлено много полезных советов, которые позволяют отличить лицензионные казино от нечестных операторов.

Какие казино в Украине можно считать лицензионными?

13 августа 2020-го года на территории Украины в силу вступил закон об обязательном регулировании азартных интернет-казино. Каждый сайт должен иметь выданную лицензию со стороны комиссии по регулированию игорных заведений и лотерей. По расчётам Верховной Рады в казну государства должно поступать до 59-ти миллионов гривен.

Алексей Иванов прокомментировал эту ситуацию и ответил, что для украинских игроков введение регулирующий закона пойдёт на пользу: «Я очень рад, что в Украине наконец-то решили заняться поднятием онлайн и оффлайн рынка гемблинг индустрии. Несомненно, пока систему в разработке будут встречаться сложности и недочеты, из-за которых оформление лицензии будет непростым процессом. В первую очередь это хорошо для игроков, они будут оставаться под защитой государства. Сайты-мошенники со временем полностью ликвидируют. В дальнейшем этот сектор экономики будет процветать.»

Популярные бренды, которые работают на основе украинской лицензии

По решению КРАИЛ получили лицензию следующие популярные бренды:

Название веб-казино Дата получения лицензии Slots City Casino 11.03.2021 Pari Match Casino 02.03.2021 Cosmolot 28.08.2020 First Casino 03.04.2021 Vulkan Casino 08.04.2021 FavBet 06.04.2021 Gold Cup 13.08.2021 Joker Casino 07.05.2021 G Casino 25.04.2021 VBet Casino 31.05.2021 SlotoKing Casino 11.05.2021

Критерии выбора лучших казино

В обзоре на платформе Casino Zeus представлен список факторов, на которые необходимо обратить внимание. Если вы в поиске хорошего и проверенного казино онлайн, то обязательно сверяйтесь по списку:

У виртуального казино должна быть представлена лицензия на осуществление деятельности;

На популярных сайтах-обзорниках должен быть хороший рейтинг и отзывы от игроков;

Качественный и лицензионный софт и разнообразие игровых дисциплин;

Круглосуточная служба поддержки и возможные способы связи со специалистами;

Все данные игроков должны быть защищены протоколом SSL;

Популярные платёжные методы: банковские карты и электронные кошельки.

Борьба с лудоманией

Любое онлайн-казино должно работать с игровой зависимостью игроков и помогать с ее лечением. Известные клубы занимаются борьбой с лудоманией и сотрудничают с организациями GamStop, BeGambleAware и другими компаниями Список можно увидеть на сайте Казино Зевс.

«Лудомания — заболевание, которое проходит в несколько стадий. При проявлении первых признаков необходимо сразу же начинать лечение. Всё начинается с крупных финансовых потерь и долгов. Каждый игровой клуб должен нести ответственность за каждого зарегистрированного гемблера.», — прокомментировал Алексей Иванов.

Разница между онлайн и оффлайн казино

Не всем пользователям нравиться играть в онлайне, многих интересует атмосфера реального игрового процесса. Большинство игроков мечтают побывать в Лас-Вегасе и покрутить настоящую рулетку. В Украине открылось много наземных игровых заведений с оборудованием от известных брендов, таких как Novomatic, NetEnt, EvoPlay и других. Среди локальных заведений Украины в Харькове, Одессе и Киеве выделяют SlotsCity и FirstCasino. Каждый из клубов работает на основании выданной лицензии КРАИЛ.

Почему выбирают оффлайн клубы?