Еще идут на площади часы

Признайтесь, вы ведь тоже, глядя на главные часы Кировоградщины (которые на фасаде здания облсовета), иногда задумывались: какие они внутри? Вам тоже представлялись огромные медные шестерни и колеса, степенно вращающиеся и издающие громкое тиканье? Все оказалось намного проще. Правда, хлопот с часами хватает.

В поисках специалиста, отвечающего за них, автор этих строк вышел на Игоря Семидетного, начальника коммунального предприятия по управлению домами областного совета. В ведении КП и находятся упомянутые часы.

Как объяснил Семидетный, огромных шестерен там и близко нет.

– Есть на четвертом этаже комната, где вместо окна – циферблат. На внутренней его стороне закреплен небольшой, размером с телефон, шаговый электромотор, который через шестерни, тоже небольшие, приводит в движение стрелки. Есть еще микросхема и блок питания, обеспечивающий работу часов, когда пропадает электричество. Электроэнергии часы потребляют совсем немного – до ста ватт в час.

По словам Семидетного, дата изготовления и установки часов неизвестна. Когда его назначили руководителем КП, оказалось, что документов на некоторые объекты коммунальной собственности нет или их тяжело найти. Но общеизвестно, что часам на фасаде облсовета немало лет. Неудивительно, что нас иногда вводят в заблуждение.

– В 2010 году – я тогда работал в аппарате облгосадминистрации – к нам обращались люди с претензиями: часы то отставали, то спешили, то остановились. Мы обращались в коммунальное предприятие по управлению домами с просьбой устранить недостатки. Тогда за часы отвечал специалист, уже старенький мужчина. Через некоторое время он умер, и часами никто не занимался. В 2013 году я перешел сюда работать. Директор сказал мне: «Посмотри, что с часами. У тебя ж высшее техническое образование». Нашел я специалиста по электричеству, механикой занялся сам – почистил, смазал. С тех пор занимаюсь лично техобслуживанием часов. Принимать на работу специалиста, который отвечал бы за часы, нерационально. У нас и сварщик на неполной ставке. Приходится сокращать должности, так как предприятие убыточное. А если часы выйдут из строя – будем решать проблему. Они ж – лицо области.

Как рассказал Игорь Семидетный, он изучал вопрос о замене часов. Даже обращался в столичную фирму, изготавливающую подобные часы. Но на новые нужны деньги. Если покупать часы другого дизайна, придется спросить совета у специалистов по архитектуре. Но сегодня у руководства КП другие приоритеты, прежде всего – как выйти в прибыльные предприятия.

Поинтересовался автор этих строк у Игоря Семидетного и судьбой устройства, благодаря которому в 2012-м каждый час на площади раздавалась мелодия песни «Як на ті чорнобривці погляну…», напоминая всем о посаженном в тот год в городе миллионе бархатцев (нас тогда еще внесли в Книгу рекордовУкраины). Начальник КП сказал:

– Устройство, которое играло, есть. Там что-то перегорело, надо ремонтировать. Но никто не обращался с просьбой возобновить его работу…