Павлику не помочь, а семье можно

Трагедия, произошедшая в детском лагере «Артек» в Пуще-Водице под Киевом, потрясла не только Кировоградщину, но и всю Украину. Там умер 12-летний Павел Теровец из Кропивницкого. Мальчику стало плохо во время рисования, и он потерял сознание. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть ребенка…

Отец мальчика Игорь Теровец знаком многим горожанам. Он, прикованный к инвалидной коляске, летом продавал цветы около супермаркета. Поскольку воспитывал ребенка один (у него еще есть старший сын), нуждался в деньгах. Говорят, что семья жила более чем скромно.

Паша приехал в «Артек» 3 сентября. Его отец сообщал об этом на своей странице в Фейсбук. Известно, что мальчик жаловался на ухудшение здоровья и в медсанчасти лагеря провел два дня. Говорят, что у него было «что-то вроде ОРВИ».

Причины смерти пока неизвестны, точные выводы сделает только судмедэкспертиза. Игорь Теровец выехал в «Артек».

Отец Паши имеет группу инвалидности – у него тяжелая форма сахарного диабета и остеомиелит. Перенес несколько операций, в том числе ампутаций. В последнее время собирал деньги на очередное лечение. А из доходов семьи, кроме скромной выручки от продажи цветов, только социальная помощь.

Можно помочь семье справиться с непоправимой утратой, перечислив деньги на счет ПриватБанка: 5168 7554 5978 4738.