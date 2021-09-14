Программисты чайников не чинят

В вашем микрорайоне вечером 13 сентября запускались фейерверки, раздавались пьяные крики, а кто-то пел «Батяня-комбат»? Да? Только не надо приписывать это программистам, хотя в тот день был их профессиональный праздник!

Программисты – народ рассудительный. И для своего праздника выбрали не обыкновенный день, а 256-й с начала года. Потому что 256 (28) – это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, а также – максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в году. Вы что-то поняли? Автор этих строк – тоже. И, встретившись с программистом Юрием Вовкотрубом (он работает в ІТ-компании Kinect Pro, г. Кропивницкий), поинтересовался прежде всего, необходимо ли в его профессии знать высшую математику. Вот что рассказал Юрий:

– Чтобы стать программистом, нужно учиться, и много. А еще нужны образовательная база и навыки математические. Я закончил в 2004 году наш педагогический университет. Специальность – «Информатика и английский язык». Из нашей группы половина парней и несколько девчонок стали программистами. Да, есть программисты с дипломами юристов, филологов или вовсе без высшего образования, поскольку в нашей работе важен специальный склад ума. Но и знание математики лишним не будет. Например, у нас был такой проект – вычислить ускорение автомобиля в разных условиях. Применяли и геометрию, и стереометрию, и физику. Все получилось. А еще программисту нужно владеть английским, так как заказчики в основном – зарубежные.

Общеизвестно, что большинство айтишников – молодежь. Пятидесятилетний специалист в IT считается стариком. Есть мнение (надеемся, это не прочитают борцы с эйджизмом), что люди в возрасте не поспевают за технологиями. К тому же, чем старше человек, тем больше у него всяких обязанностей, особенно домашних, поэтому якобы не остается времени на профессиональное самосовершенствование.

Юрий Вовкотруб разделяет эту точку зрения. Но знает и другую причину того, что среди украинских программистов мало людей в возрасте:

– Потому что у нас относительно недавно начали учить на программистов. А на Западе учат с восьмидесятых годов прошлого века. Там уже несколько поколений программистов.

Кстати, об IT за рубежом. Вовкотруб считает, что в развитых странах и программисты – более высокого уровня.

– Их лучше учили. И тому, что нужно. А мы, например, на физмате каждый год историю ЭВМ повторяли. Зачем?

Юрий в IT – с того времени, как получил диплом. Рынок IT в Украине описал так:

– Раньше работа у нас была такая: создать сайт и поддерживать его. Теперь требуются программы для мобильных устройств, бытовой техники. Но в Кропивницком таких заказчиков мало и сейчас. В основном обращаются, чтобы сайтами обзавестись. Бывают и серьезнее заказы – связанные с бухгалтерией, с фермерством. Все популярнее становится видеонаблюдение, там много устройств и технологий.

Распространение коронавируса внесло коррективы в жизнь программистов.

– Многие теперь работают дома, делают записи в специальных журналах – какую работу выполнили, сколько времени потратили. Другие, как и раньше, работают в офисе. Одним нравится дома, другим – в офисе. Мне удобнее в офисе – не отвлекают дети. Некоторых офис дисциплинирует. Еще в нашей работе очень важно вдохновение. Работа ведь – умственная. Как отвлекаемся? Например, мое хобби – бердвотчинг (любительская орнитология, включающая наблюдение за птицами и изучение их. – Ред.). Это и как спорт – много ходишь, и полезно для зрения, и воздухом свежим дышишь.

На вопрос, верят ли айтишники в приметы и другую мистику, Юрий ответил так:

– Даже не знаю. Наверное, больше шутят на эту тему. Но есть у нас правило: не завершать сложных задач в пятницу. Потому что в выходные могут обнаружиться ошибки, пользователи будут терпеть неудобства. Лучше подождать до понедельника. Случается ли мистика? Бывает, программа не работает без видимой причины. Начинаешь искать, потом находишь, что какой-то символ – точку или точку с запятой – не поставил.

Вирус Petya, заблокировавший в 2017 году работу ряда крупных украинских предприятий (в том числе аэропорта «Борисполь», «Ощадбанку», «Укрзалізниці»), не причинил вреда компьютерам Юрия и его коллег.

– Айтишники – люди щепетильные, не станут открывать подозрительные письма с вирусами.

Привередливые клиенты – головная боль для специалиста в любой сфере. IT – не исключение.

– Хватает противных. Придираются, считают, что их хотят обмануть, взять с них лишние деньги. Как с ними быть? Закончить сотрудничество и больше не связываться.

И последний вопрос к Юрию: необходимо ли программисту разбираться в компьютерном «железе»?

– Это – отдельная область. Раньше шутка ходила: «Программист, почини чайник». Не следует считать, что программист может много времени отдавать такой работе, причем бесплатно, потому что ему якобы это легко. Ко мне тоже обращались с просьбами подобрать веб-камеру и тому подобное. Я могу ради товарища потратить полчаса на то, чтобы в Интернете изучить характеристики разных веб-камер и найти оптимальный вариант. Но всем подряд помогать не буду.