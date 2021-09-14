Страна вечной войны

И вновь на слуху у всего мира Афганистан. Кажется, это самая воюющая страна последних двух столетий. Это Европу сотрясли две мировые войны, а Америку – война за независимость, гражданская война, но все же между их войнами были паузы, а Афганистан пауз между войнами не знает много лет. Только британско-афганских войн было три, воевали в этой стране СССР, США, а все остальное время они там между собой от всей души сражаются. Почему? Зачем?

С чего они живут?

По уровню ВВП Афганистан в прошлом году занимал 98-е место в мире (Украина – 40-е, для сравнения), и это для страны, не имеющей выхода к морю, по сути, без пригодной для реального аграрного бизнеса земли, без дорог, без аэропортов и клиентов аэропортов очень хороший показатель. Откуда официальный доход? Страна – один из крупнейших в мире производителей орехов кешью. Но это не тот товар, который держал бы экономику страны, это не нефть. Украина, к примеру, крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, и что, это сильно влияет на уровень пенсий наших бывших учителей и врачей?

Все дело в том, что 90 процентов официальной, «чистой» экономики Афганистана – это добыча полезных ископаемых, в первую очередь меди. Но занимаются ею не афганцы, а китайцы, выкупившие права на эксплуатацию медных месторождений страны на десятки лет вперед. Залежи меди в Афганистане одни из крупнейших в мире, больше только в Индонезии, но там себестоимость добычи в разы дороже, потому что главный потребитель этого металла – Китай – к Афганистану намного ближе, не надо за пять тысяч километров по морям-океанам везти сырье. Немало денег стране приносит и газопровод, доставляющий голубое топливо из Туркменистана в Китай через территорию страны.

Но… это все не то. Ни для кого не секрет, что Афганистан – «наркотическая столица» мира, это даже не Колумбия с покойным Пабло Эскобаром. Более 90 процентов мирового героина производится там, в Афгане. Подробнее об этом ниже.

Наши

В этих горах сражались и погибали наши земляки родом из Кировоградской области непонятно за что в 70-80-х годах прошлого века. 106 уроженцев Кировоградщины погибло на чужих, недружелюбных землях. За мифический «социалистический» Афганистан, исполняя так называемый интернациональный долг.

Точное количество наших земляков, воевавших в тех землях, неизвестно. Дело в том, что немалое число жителей области сначала было призвано на службу в азиатские республики СССР и по статистике числились служащими в окрестностях Душанбе. В областном военкомате официально состоит (точнее, состояло, многих, увы, уже нет с нами…) 3 тысячи 129 ветеранов Афганистана. Среди них немало известных людей. Таких, как кировоградец Игорь Шаров, не раз избиравшийся народным депутатом, бывший представителем президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Кстати, в свое время он купил кировоградским инвалидам войны в Афгане десятки специализированных автомобилей, всегда поддерживал все мероприятия ветеранов.

У автора этих строк немало знакомых ветеранов войны в Афганистане. Чем дальше уходит в историю эта непонятная война, тем меньше они хотят говорить о ней. И их можно понять. Зачем вспоминать зло, боль и кровь… Их и сегодня хватает на всех.

Деньги за Афган

Ветеранам той войны государство платит некоторые деньги. Инвалидов не забывают. Ежемесячные выплаты у некоторых достигают нескольких тысяч гривен, около четырех получает в среднем бывший «афганец». Много это или мало? А вы сходите на войну, узнаете…

Герои

Уроженец села Чемерполь Гайворонского района Валерий Гринчак – единственный наш земляк, ставший Героем Советского Союза на той войне. В Афган он попал в 1983-м. Раньше служил в Чехословакии и на Дальнем Востоке. Командовал разведывательной десантной ротой. В июле 1984-го пошел на повышение – был назначен начальником штаба 781-го батальона 108-й Невельской Краснознаменной мотострелковой дивизии, но в должность вступить так и не успел. В районе перевала Саланг рота попала в тяжелый бой. Гринчак был ранен в обе ноги, подорвался на фугасе, но продолжал командовать подразделением.

Ноги ему ампутировали…

Вот что было написано в наградном листе: «Особенно ярко командирские качества капитана Гринчака В. И. проявились в столкновении с мятежниками 14 июля 1984. Рота вступила в бой с численно преобладающей бандой мятежников и вела его в течение нескольких часов. В ходе жестокого боя офицер получил тяжелое ранение обеих ног. Побеждая сильную боль, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь. Показывая образец смелости и отваги, поля боя не покинул, продолжал руководить действиями роты.

Личный состав, пораженный героизмом своего командира, принял все меры для достижения победы…».

Гринчак живет в Киеве, и у него после всех этих событий родилось двое детей!

Опять про наркотики

Афганистан в понимании американцев, и не только, – это героин. В Колумбии, для сравнения, выращивают кокаин – но это «игрушечный» наркотик по сравнению с героином, который убивает человека за месяцы. Сами афганцы его почти не употребляют, они выращивают зелье для шурави (так они называют выходцев из СССР) и американцев с европейцами.

Килограмм кокаина на самом прибыльном в мире рынке США стоит до 35 тысяч долларов, а килограмм героина – до 200 тысяч! 70 процентов мирового героина производится в Афганистане. Всюду, где только можно, там растет опиумный мак, и это не считается зазорным у любой власти – хоть демократов, хоть талибов. Чуть не в каждом кишлаке есть кустарные лаборатории по производству героина, а в городах просто предприятия, по размерам схожие с нашими крупными машиностроительными заводами.

Причем, повторюсь, сами моджахеды и талибы не употребляют это зелье. Потому что пророк Мухаммед сказал: «Сторонитесь одурманивающего (спиртное, наркотики и т. п.)! Нет сомнений в том, что оно – ключ всех зол»; «Остерегайтесь всего, что пьянит (дурманит рассудок)!». Это прописано в хадисах – толкованиях, преданиях о жизни пророка Мухаммеда. А в самом Коране сказано: «О верующие! Воистину (и нет сомнений в этом) спиртное, азартные игры… мерзость из дел Шайтана. Сторонитесь же этого! Возможно, вы преуспеете. Поистине, Шайтан, Иблис, хочет посеять между вами вражду и ненависть через спиртное и азартные игры и отвратить вас от упоминания Господа и от молитвы. Не прекратить ли вам (заниматься этими скверными и гнусными делами)?! (Прекратите же заниматься этим!)».

Зато курить марихуану в Афганистане – дело обычное, распространенное, на уровне нормы для взрослых мужчин. Немало советских солдат, исполнявших так называемый интернациональный долг в этой стране, привезли после войны привычку к «траве». Более того, именно с войны в Афганистане у нас пошло широкое распространение этой дряни – до Афгана у нас больше курили махорку и пили самогон, а о марихуане и не слышали.

К сведению о конопле

Конопли у нас в Украине кругом было полно. И именно в Украине работал Всесоюзный научно-исследовательский институт лубяных культур (сейчас Институт лубяных культур Украинской академии аграрных наук), в Глухове Сумской области. Он занимается выращиванием конопли, выведением новых сортов, в окрестностях Глухова находятся крупнейшие плантации этого растения, десятки тысяч гектаров. На самом деле ученые там впервые в мире создали сорта посевной конопли с очень низким содержанием тетрагидроканнабинола. То есть конопли не как наркотика, техническая конопля используется в фармакологии, текстильной и мебельной промышленности, в производстве углепластика для космических кораблей и самолетов, в создании продуктов питания и натуральной косметики. Кстати, в свое время в Глухов выписывали товарищей из Афганистана, хорошо разбирающихся в опиатах.

Зачем СССР туда пошел?

15 февраля 1989 года советский генерал Борис Громов по мосту через Амударью перешел из Афганистана на территорию Советского Союза, в Таджикистан. Он замыкал последнюю колонну советских танков, покидавших недружелюбную страну. «За моей спиной не осталось ни одного советского солдата», – сказал он тогда на телекамеры. Это было неправдой, в плену у моджахедов оставались сотни советских солдат. Кстати, многие из них остались в стране, приняли ислам. Других оттуда вытягивали десятилетиями.

Знаете, что рассказывали на политинформациях бойцам в семидесятых-восьмидесятых перед отправкой в Кандагар или Джелалабад? Если мы там не наведем порядок, то туда зайдут американцы и оттуда нападут на Советский Союз. Но после ухода из Афганистана советских военных американцы действительно зашли в страну, двадцать лет воевали, но на Россию, правопреемника СССР в тех краях, почему-то так и не напали.

США в Афганистане

Сотни миллиардов долларов расходов. 2461 погибший американский солдат. Конечно, уничтоженный лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен – он получил своё за 11 сентября 2001 года. Ну и еще более тридцати тысяч талибов полегло. Вот оно того стоило? Конечно, Усаму надо было убрать, а то он бы подорвал еще немало зданий в ненавистной ему Америке.

Очень много людей в Афганистане в глубине души сожалеют об уходе американцев. Ведь они содержали сотни тысяч чиновников, военных, общественных деятелей, политиков. И что с того? Получилось, да простят меня патриоты, немного как с Крымом. Там тоже было много чиновников, получавших зарплату из Киева, и десятки тысяч военных. А когда пришли «зеленые человечки», не прозвучало ни одного выстрела по оккупанту. 90 процентов чиновников с радостью бросились в объятья РФ. Чуть не весь состав управления Службы безопасности Украины на полуострове оказался гнилым, предательским. Какая там безопасность?!

Аналогия прямая. Почти стотысячная армия Афганистана, которую кормила, содержала, снабжала хорошим оружием Америка, без единого выстрела «легла» под талибов.

Что будет дальше в этой стране с непростой судьбой? Благоприятных прогнозов нет. Из громких новостей – убийство популярного певца, за то, что он как-то не так правоверно пел. Многого другого мы просто не знаем. Возможно, там полегло уже много сотен за сотрудничество с «пиндосами».

Американцы, выводя свои силы, оставили тысячи единиц серьезной военной техники (на самом деле везти ее назад в Штаты по воздуху за 7 с половиной тысяч километров просто невыгодно), частично выведенной из строя.

«Мы должны учиться на своих ошибках. При принятии решения по Афганистану речь шла не только об Афганистане. Речь о том, чтобы завершить эру крупных военных операций по переустройству других стран», – заявил президент США Джо Байден, объясняя свою мотивацию завершения американской операции в Афганистане. Может, он действительно прав? Разбирайтесь там со своими проблемами сами. Но если будут захвачены очередные самолеты и направлены на американские знаковые здания, то Афганистану не позавидуешь. Потому что у тех же американцев есть новые виды вооружений, которые были немыслимы в 2001-м, когда они впервые высадились в Кабуле.

Чего хотят талибы?

Конечно, нам удивительно, что немалая часть жителей одной отдельно взятой страны хочет из XXI века вернуться в XIV, как это сейчас происходит в Афганистане. Достаточно кому-то пустить слух, что жена изменила мужу, и ее побьют камнями. Пуштунам запрещено вступать в брак с другими национальностями, «надо хранить чистоту расы» (Гитлеру бы понравилось). Женщинам не надо уметь читать и писать. Последователей Шайтана, то есть всех нас – славян, американцев, китайцев – не зазорно убивать. А что такое, если мы Коран не чтим?

Почему у них не получилось?

На самом деле до сих пор трудно понять, зачем, к примеру, Великобритания трижды завоевывала эту страну, а потом уступала? Ну, видимо, величие – это болезнь, которой надо переболеть. Британцы долго гордились тем, что над территорией их бывшей империи никогда не заходит солнце – реально у них были десятки грандиозных по размеру колоний (Канада, Австралия, Индия и т.д.). Им было мало Индии, и они хотели двигаться дальше. Пошли на Афганистан. Получилось, англичане почти всегда легко брали Кабул, по несколько лет они там всем заправляли, а потом уходили. В основном из-за логистики – войска нечем было кормить, доставка еды через горы и перевалы обходилась чудовищно дорого. И Британия ушла и успокоилась. Но потом «зачесалось» в одном месте у Советского Союза, потом у США. Кто следующий?