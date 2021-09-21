По главной улице с оркестром

Водители, с которыми удалось переброситься парой слов, сделанной работой дорожников довольны: «Даже не верится, что наконец-то здесь, на Вокзальной, новое покрытие».

«УЦ» неоднократно писала о работах на Вокзальной – второй, а может, и первой по значению и стратегическому положению улице, которая идет параллельно Большой Перспективной и, можно сказать, сшивает обе части большого города. Особенно значение Вокзальной возросло после сооружения арки и ремонта Полтавской и улицы Кропивницкого – транспортный поток стал настолько интенсивным, что даже ремонтные работы на Вокзальной приходилось вести, практически не прерывая движения, иначе город бы просто остановился в пробках.

Открытие движения по Вокзальной под звуки духового оркестра аккуратненько ложилось в программу празднования Дня города. Мэр Андрей Райкович поблагодарил не только дорожников за профессионализм, но и сотрудников Кропивницкого водопроводно-канализационного хозяйства, которые в сжатые сроки смогли заменить изношенные инженерные коммуникации под дорожным полотном: «Ці роботи обійшлися в 28 мільйонів гривень, повністю замінені магістралі водопостачання та водовідведення. Дорога – це життя, це рух вперед, тому для нас кожний відремонтований реалізований об’єкт – як друга арка».

В целом работы по Вокзальной потянули на добрые 70 миллионов гривен, поэтому не могли быть осуществлены только за деньги местного бюджета – мэр особенно отметил поддержку городского депутатского корпуса, области и правительства в финансировании работ, что и позволило справиться с задачей в кратчайшие сроки.

Но открытием движения по Вокзальной транспортная праздничная тема 17 сентября не ограничилась. В этот день мэр презентовал еще один долгожданный и в перспективе значимый для жителей проект – окончание ремонта улицы Чернышевского и переулка Алтайского, что открывает возможность для начала пассажирского сообщения с Салганными песками, где расположена новая городская больница (бывшая шахтерская).

Казалось, что в условиях коронавирусных ограничений и сокращения поступлений в бюджет городская власть оставит это проект «на потом», но нет – без особенного шума это направление подготовили для движения пассажирского транспорта средней вместимости.

В этот же день город получил и 10 новеньких автобусов, а еще новый троллейбусный маршурт № 7-А: от Жадова на Лелековку, но после арки он сворачивает на Братиславскую и следует до улицы Юрия Краснокутского. Новыми автобусами планируется усилить маршруты в другие отдаленные части города.