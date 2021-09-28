Пассажиры просили чуть помедленнее

Десять лет лишения свободы – такое наказание определил Александровский районный суд жителю Бобринца Андрею Орленко, признав его виновным в ДТП семилетней давности, повлекшем гибель шести человек и причинение серьезных травм еще двоим.

Трагедия случилась 19 июля 2014 года в восемь утра на дороге Александровка – Кропивницкий, недалеко от Ивангорода. Микроавтобус RENAULT TRAFIC, которым управлял Орленко, въехал в цистерну стоящего на обочине грузового тягача DAF.

Вот как описаны в приговоре события, предшествующие аварии. 18 июля 2014 года в четыре утра восемь верующих бобринчан отправились в столицу, чтобы посетить церковь. Ехали микроавтобусом, которым управлял частный перевозчик Андрей Орленко, тоже житель Бобринца. В девять были в центре Киева. Пассажиры вышли из машины, договорились, что возвращаться будут через сутки. Утром следующего дня встретились, чтобы ехать домой. Орленко вел машину быстро, пассажиры просили его сбавить скорость, он же продолжал давить на «газ». Некоторые заметили, что водитель – сонный, но тот заверил: выпьет кофе, и сонливость как рукой снимет. Водитель явно спешил и не скрывал этого – говорил, что его в Бобринце ждут клиенты, которых должен отвезти к морю. По словам пассажиров, оставшихся в живых, перед Ивангородом микроавтобус сильно дернулся, и они увидели впереди желтую бочку, в которую въехали. Их водитель, который сидел рядом с микроавтобусом, кому-то кричал по телефону: «Приїжджай, я потрапив в аварію, наробив горя!»

Водителю грузовика, чтобы достать Орленко из микроавтобуса, понадобилась монтировка – без нее дверь RENAULT не открывалась. «Водій RENAULT був у шоковому стані. Я спитав, що сталося. Він відповів: “Що я наробив, я заснув!” Я вытягнув його з машини. Потім удвох оглядали салон: що сталося з пасажирами», – рассказал в суде мужчина, управлявший грузовиком.

Орленко же в суде утверждал: «Мені раптово стало погано, знепритомнів».

Его позицию подтвердил эксперт – пришел к заключению, что вегето-сосудистая дистония, которой страдает Орленко, в совокупности с физическим и эмоциональным переутомлением повлекли кратковременную (от нескольких секунд до нескольких минут) потерю сознания. «Даний стан унеможливлював керування ним транспортним засобом під час ДТП. Орленко не міг усвідомлювати своїх дій та керувати ним», – написал эксперт. Словом, имелось в виду, что обвиняемый – невменяем.

Экспертиз состояния Орленко проводилось несколько, и данное уголовное производство очень затянулось по этой причине тоже (другие факторы: в судебном процессе менялись судьи – один пошел на военную службу, другая заявила о самоотводе; свидетелям и потерпевшим нелегко было добираться из Бобринца в Александровку, пока их не стали допрашивать в Бобринецком райсуде, в режиме видеоконференции). Обвиняемый даже находился месяц в стационаре, где медики пристально наблюдали за его здоровьем. И установили: высказывания Орленко о том, что с ним «трапився напад», – надуманные и симулятивные.

Разбираясь в выводах экспертов, которые противоречат один другому, суд счел ненадлежащим доказательством заключение о том, что обвиняемый в момент аварии потерял сознание и не отдавал себе отчета в своих действиях.

Определяя наказание Орленко, суд не нашел как смягчающих, так и отягчающих его участь обстоятельств. Правда, отметил в приговоре, что фигурант не раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Потерпевшие просили для него самой строгой кары. Приговор еще не вступил в законную силу и, возможно, будет обжалован.