Кто ответит «за базар»?

Некоторые наблюдатели утверждают, что нынешние случаи рэкета и вымогательства свидетельствуют о возвращении нашего общества в лихие 90-е, когда криминал правил бал и не стеснялся этого. Во всяком случае, именно так написали в комментариях под сообщением о задержании в Александрии банды вымогателей, в состав которой входил якобы и контрактник «одного из правоохранительных органов Украины», – так сформулировали в официальном сообщении пресс-службы СБУ в Кировоградской области.

Так вот, 22 октября текущего года была проведена спецоперация – задержание вымогателей при получении первой части требуемой суммы. Якобы банда в составе контрактника Нацгвардии и еще нескольких человек «наехала» на предпринимателя, занимавшегося «в темную» ремонтом автомобилей. С него начали требовать ежемесячной уплаты 16,5 тысяч гривен, в противном случае обещали «настучать» куда надо по поводу незаконной деятельности.

В официальном релизе сообщается, что банда занималась вымогательством на постоянной основе, для чего даже разработала технологию, то есть провоцировала надуманные конфликты, после чего требовала возвращения несуществующих долгов и даже «угрожали убийством». СБУшники все это дело задокументировали и задержали трех человек при получении части денег от потерпевшего. Кстати, есть и другая версия – якобы кто-то хотел возвратить деньги за некачественный ремонт автомобиля именно таким нехитрым способом. Их задержали, но, поскольку информации в официальном сообщении чрезвычайно мало, на сайтах и в соцсетях ее начали дополнять просто-таки шокирующими подробностями. Возможно, именно после одного такого вброса появились сообщения, что банда кошмарила рыночников Александрии еще с 90-х годов, а фамилия главаря удивительным образом похожа на фамилию нынешнего директора рынка – Александра Кияшко.

Вся тонкость, если так можно сказать, подлости состоит в том, что в криминальном мире Украины фамилия Кияшко достаточно известная. К примеру, задержан в прошлом или позапрошлом году Олег Кияшко, которого называют харьковским криминальным авторитетом, ему инкриминируют рэкет и убийства в отношении фермеров трех областей, и все это имело место начиная с 90-х годов прошлого столетия. Эта группировка, работающая под прикрытием солидного агропредприятия (действительно существующего), была настолько мощной, что пробовала тягаться в вопросах городской недвижимости с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Теперь харьковский Кияшко сотрудничает со следствием, и СБУ может гордиться серьезным успехом в борьбе с организованной преступностью. Вот такой поворот: получается, что кто-то в Александрии, хорошо знакомый с миром криминала (а они друг друга знают), использовал схожесть фамилий, чтобы дискредитировать абсолютно другого человека.

Директор коммунального Центрального рынка Александр Кияшко на своей страничке в Фейсбуке написал, что вброс о причастности работников рынка к задержанию банды вымогателей является провокацией, направленной против него и мэра города, в общем, большими буквами – ФЕЙК!

Впрочем, тема бандитизма в Александрии, тем более в 90-е годы прошлого столетия, таки имела место. В комментариях не раз приходилось читать, что рэкет на рынке был, что все написанное правда, но вот рассказать об этом, даже на условиях анонимности, почему-то никто не хочет. Чтобы закрыть тему с рэкетом на александрийском Центральном рынке, скажу, что реальные люди, работавшие в те годы, заверили меня, что предпринимателей на рынке данью не обкладывали, по крайней мере, бандиты: «Этого 100 процентов не было, мы бы знали!» Единственное, что случалось, – это участие криминала в разрешении имущественных споров между предпринимателями, типа невозвращенных товаров или уплаты за них. Да я и сам знал людей из определенных кругов, которые предлагали «помощь» в решении таких деликатных проблем.

А вот кто точно был на рынке в 90-е, так это карманники, да и сейчас они не перевелись. Но если в общих чертах с организованной преступностью на александрийском рынке, как видим, не очень сложилось, то с официальной было все в порядке – злоупотреблений было выше крыши! Мы поговорили с Сергеем Волковым, предпринимателем с начала 90-х, активным участником городской жизни, возглавляющим Ассоциацию предпринимателей Александрии еще с тех времен. Он рассказал, что очень популярной формой преступности тогда была организация хищений с грузового транспорта в районе Користовского моста – там очень крутые подъемы, поэтому была устойчивая «тема» для такой воровской специализации. На самом рынке тоже было довольно громкое дело: «Я тоді був депутатом міської ради, куди часто надходили скарги з приводу неналежної організації збору плати за право торгувати. Депутатська комісія, в складі якої був і я, якось зайшла на ринок з перевіркою, і з’ясували, що з 150 підприємців талони на право займатися торгівлею придбали лише троє осіб, уявляєте? Але всі підприємці ринку в один голос заявляли, що сплачували містове в обов’язковому порядку! Можна лише здогадуватися про обсяги тіньових оборотів на місцевому базарі лише по цьому пункту. Про це була публікація в місцевій газеті „Олександрійський тиждень”, і, за дивним збігом обставин, невдовзі згорів кіоск газети, а в мій офіс кинули дві пляшки з запалювальною сумішшю. Слава богу, повз проїздив таксист, який це бачив і негайно викликав пожежників, які й загасили полум’я, інакше хто-зна, чим би все закінчилося, адже офіс розміщувався на першому поверсі, над яким ще 4 поверхи житлового будинку, тобто квартир!

Взагалі можу сказати, що про випадки наїзду чи рекету по відношенню до місцевого бізнесу я б знав. У нас була дуже потужна асоціація підприємців, ми її створили, коли мером був Василь Моцний, до неї входили всі найбільші підприємства й бізнес, у тому числі Центральний ринок, ми постійно контактували з міліцією, нашою та обласного рівня. Ми негайно реагували на скарги з приводу порушення прав підприємців, хоча між самими торговцями на ринку конфлікти таки виникали, іноді вони зверталися за допомогою чи посередництвом до тих, кого називали бандюками, бо не все ж відбувалося офіційно».

Справедливости ради надо отметить, что в Александрии были случаи громких и даже трагических разборок и исчезновений известных предпринимателей. Одним из них был журналист и поэт Владимир Дерусов, который открыл частное информационно-издательское агентство, но из-за проблем с кредитом был вынужден скрываться. Понятно, что не от милиции, так что в истории бизнеса Александрии остается много темного и неизвестного. Кстати, дело о поджоге офиса Сергея Волкова и газетного киоска так и осталось нераскрытым, как ничего не известно и о поджоге в этом году автомобиля нынешнего директора рынка Александра Кияшко. Времена меняются, а методы борьбы за контроль над рынком остаются прежними…