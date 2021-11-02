Кировоградщина. Ракетный край

3 ноября в Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии. В России, кстати, 17 декабря, как в СССР. Для нашей области этот день знаковый. Хотя у нас не производят ракет разного вида, как в Днепре и Киеве, но жизнь тысяч, даже десятков тысяч кировоградцев связана с ракетами. Это сейчас у нас только единственный в мире музей Ракетных войск стратегического назначения в Голованевском районе. А в свое время у нас были десятки ядерных ракет шахтного базирования, Центральный ремонтный завод РВСН, ядерный арсенал, известный под названием Кировоград-25, и, возможно, еще что-то, о чем мы не знаем, до сих пор многие сведения о тех ракетах засекречены.

Сколько шахт?

Все ракеты в шахтах на территории Кировоградской области были в подчинении 434-го ракетного полка со штабом в Первомайске Николаевской области. Сам полк входил в состав 46-й ракетной дивизии с центром в том же Первомайске.

Шахты находились возле Добровеличковки и сел Новостанкувата, Гнатовка, Юрьевка, Песчаный Брод и еще одна в глуши между селами Юрьевка и Фурмановка. Всего шесть. Плюс шахта около Побужского, где сейчас музей РВСН. Много это или мало?

Когда автор этих строк служил в РВСН в Сумской области, то не раз слышал, что если полк выстрелит, то половины ФРГ не станет. А в полку было всего 3 ракеты СС-20. То есть, если бы все ракеты с территории Кировоградщины стартовали в сторону Европы, на которую были нацелены (ну не на Аляску же!), то Евросоюз мог бы недосчитаться нескольких стран… Слава богу, этого не случилось.

В среднем в Украине, в ряде других областей, находилось намного больше ракет как шахтного, так и мобильного базирования. Больше всего – в Винницкой, Николаевской и Сумской областях, которые были просто нашпигованы ими.

Почему Кировоградщина?

Факторов много, многие из них секретны до сих пор. Это и роза ветров, которая влияет на полет страшных ракет. Да, ракету на расстоянии до цели в 500 и больше километров тупо сносит, несмотря на все системы дистанционного управления и корректировки полета. В Украине такие центры боевого управления были, но они оставались, мягко говоря, несовершенными. И поэтому вместо «вражеского» Берлина ракета могла вполне попасть в «дружественную» Прагу.

Это и малочисленность населения – шпионам НАТО сложнее было бы затесаться среди жителей небольших сел в Добровеличковском районе. По этой причине в густонаселенных Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях стратегических ракет не было.

Железные дороги у нас не так загружены, как в крупных узлах типа Жмеринки. К арсеналу под названием Кировоград-25 была проложена неприметная железнодорожная ветка от Знаменки через Цибулево. С воздуха ее даже рассмотреть было сложно (в наши дни вообще почти невозможно). Так что шпионы с трудом могли бы проследить за ядерными боеголовками, которые привозили в Кировоград-25 и увозили оттуда. Для введения в заблуждение американской и прочей военщины часть именовали как танковую, и там действительно стояла рота танков, ее показательно иногда гоняли по соседним полям. Кому был нужен этот обман? Генералам. Спутниковые системы США и НАТО уже в восьмидесятые годы прошлого столетия могли считывать номер автомобиля с высоты в 80 километров. Детализация изображения у разведывательных спутников уже тогда была 4 с половиной сантиметра (данные Минобороны России).

Аэродром в Канатово хоть и оставался большую часть своей истории базой для истребителей, был вполне готов принимать и отправлять в боевой полет и стратегические бомбардировщики СУ-24М. В 1987-м году так и случилось – из Венгрии передислоцировали 727-й гвардейский Черкасский ордена Богдана Хмельницкого бомбардировочный полк. И на базе Кировоград-25 еще хранились ядерные боеголовки, официально их называли «головные части ракет».

Мало кто знает, что с 1962-го по 1976 год в Кировограде работал Центральный ремонтный завод ракетных войск (тут не стоит надувать щеки – все ремонтные заводы РВСН, что в Брянске, что в Выползово Калининской области, назывались «центральными»). У нас в городе все думали, что АРЗ, Авиаремонтный завод, делает только оборудование для аэродромов, а на самом деле там в обстановке строжайшей секретности ремонтировали корпуса ядерных боеприпасов, а также всякие приборы полётного задания, системы телеметрирования полётных параметров (лучше вам не знать, что все это значит). Многие работники АРЗ, трудившиеся в других цехах, даже и сами не знали, что у них под боком такие штуки, хотя боеголовок там точно не было.

Мы – ракетчики!

Ни один род войск, начиная с гусар Елисаветграда и Новомиргорода, не был у нас таким многочисленным, как РВСН, ракетчики. Судите сами – одна десантная часть, одна часть спецназа, и та, хотя многим кажется вечной, в областном центре дислоцируется всего 18 лет и три месяца, за что честь и хвала киборгам…. Две авиационные части – одна в Канатово, по сути, несуществующая, нет там теперь самолетов. И вторая – действующая вертолетная часть в Александрии. Машины из Александрии летали над Крещатиком в этом году на параде в честь Дня независимости Украины. И еще выдадим маленький секрет – в ангаре президента Украины кроме трех самолетов есть и вертолет, который официально приписан в Александрии. Правда, Владимир Зеленский предпочитает Airbus A319-115, Ан-148-100В, и Ан-74ТК-300Д, а вот Порошенко, Янукович и Ющенко пользовались этим вертолетом.

Какие еще части у нас были и есть? Артиллерийский арсенал в Богдановке бывшего Знаменского района. Какие-то осколки частей в Веселовке Кропивницкого района и в самом Кропивницком. А ракетных частей было с десяток!!! Было…

Отец автора этих строк был ракетчиком, служил в немецком городе Вурцен, был завскладом вооружения. Ракеты там были тактические, серии «Точка», но с возможностью оснащения ядерными боеголовками. Потом его и нашу семью перевели в Ленинакан в Армении, а после в Кировоград – отец служил в Кировограде-25. Когда пришло время, и будущего журналиста «УЦ» призвали в Советскую армию – в РВСН…

А что сейчас?

Украина – ракетная страна. От космических до военных. Ракеты у нас делали и делают в Днепре, бывшем Днепропетровске, в Павлограде Днепропетровской области, в Киеве. До 1993 года у нас производили боевые ракеты для армии Российской Федерации. Потом еще с горем пополам делали «Зенит», «Антарес», в итоге дошли от ракет до троллейбусов и автобусов… Но в прошлом году благодаря заказу от бывшего днепровца, американского гражданина Максима Полякова, основателя космической фирмы Firefly Aerospace, завод понемногу начал восстанавливать ракетное производство. Для Италии завод делает 10 ракет «Вега», для Саудовской Аравии и России выполняет какие-то непонятные заказы по поставке металла. Металла, болванок, а не ракет…

Зато живет и, кажется, неплохо себя чувствует разработчик и производитель тактических ракет «Луч» в Киеве. И кто возглавляет предприятие, является ведущим конструктором и генеральным директором? Уроженец Кировограда, закончивший 6-ю школу Олег Коростелев. Именно благодаря ему на вооружении РВСН Советской армии еще в 1977 году появился ракетный комплекс «Ингул». Он был предназначен для контроля и подготовки к применению авиационных ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», корректируемых авиационных бомб. Согласитесь, назвать это оружие «Ингул» мог только уроженец Кировоградщины. Полтавчанин назвал бы его «Ворскла», харьковчанин – «Лопань», а житель Сум – «Псёл».

В прошлом году президент Владимир Зеленский присвоил Олегу Коростелеву звание Героя Украины.

О «Нептуне» отдельное слово

К сожалению, начиная с 2014 года Украина потеряла необратимо много на фронте военного машиностроения. Хотя и до этого, при Януковиче и предшественниках, военно-промышленный комплекс страны умирал. Но в 2014-м мы утратили, к примеру, завод в Донецке «Топаз», который производил «Кольчуги» – станции радиоразведки, некогда самый продаваемый военный продукт Украины. (Может, кто-то еще помнит громкий скандал, связанный с поставкой этих «Кольчуг» Ираку?) Луганский патронный завод теперь делает патроны для российской армии и боевиков-сепаратистов. В Крыму мы потеряли всю береговую систему обороны, она базировалась на произведенных в России мобильных береговых ракетных комплексах «Рубеж» с противокорабельной крылатой ракетой «П-15М». Взамен Украина стала срочно делать свою новую ракету, новый защитный комплекс для побережий Черного и Азовского морей. Им и стал «Нептун».

КБ «Луч» под руководством нашего земляка разработало много оружия, в основном защитного, оборонительного. Это противотанковые ракетные комплексы «Барьер» и «Корсар», противотанковые управляемые ракеты «Стугна» и «Комбат», боевой модуль «Сармат», противокорабельная ракета «Ольха».

Но «Нептун» произвел впечатление на всех, кто разбирается в сфере вооружений, особенно береговых. Эта ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн – это десантные корабли в первую очередь, самые опасные в современных войнах. Потому что громадные авианосцы предназначены больше для устрашения противника. А эта ракета – именно то, что нужно, чтобы, к примеру, дать отпор сомалийским пиратам, любителям захватывать коммерческие суда. Неудивительно, что «Нептун» заинтересовал военных из десятка стран (более точная информация, каких именно, является тайной «Укроборонпрома»).

Дальность действия ракеты – до 300 километров. Ни один из аналогичных комплексов, применяемых на постсоветском пространстве – «Утёс», «Бал», «Бастион» и самый распространенный комплекс «С-300», – и рядом не стоят по этому показателю. И поражающая мощь впечатляет. Ракета дозвуковая (то есть скорость ее полета не превышает скорость звука), что является даже неким преимуществом – современные системы перехвата «хуже» видят такие ракеты. На маршевом участке высота полета ракеты всего 10-30 метров, на конечном – и вовсе 4-5 метров. Такие низкие высоты являются одной из сильных сторон крылатых ракет, так как усложняют возможность их обнаружения радиолокационными системами.

Потенциал головок самонаведения позволяет уничтожать цели и на море, и на земле. Боевая часть ракеты осколочно-фугасная (может использоваться против различных видов целей). Впрочем, в отношении дальности действия есть варианты. «Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км; по береговой стационарной цели – большую дальность. Если сильно постараться, то и до Москвы достанет», – написал украинский военный эксперт Сергей Згурец.

Нужны ли нам такие ракеты на фоне вялотекущего непонятного процесса на Донбассе и ситуации в Крыму? Нужны. Еще три года назад группировки «ЛНР» и «ДНР» заявили о создании собственного «оборонно-промышленного комплекса». С тех пор показали несколько винтовок, минометов различных калибров и две реактивные системы залпового огня ‒ «Чебурашка» и «Снежинка». Читая «“ЛНР” и “ДНР”», мы все понимаем, что речь идет о РФ. Хочешь мира – готовься к войне.

Ракеты разные нужны

Если еще кто-то помнит, на момент развала СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. Сейчас от него остался один музей… Никто не говорит, что нам снова нужны ядерные ракеты. Увы, наша страна сегодня просто не сможет содержать все эти шахты и прочие объекты. В одном отдельно взятом ракетном полку, в котором служил автор, было примерно 1 тысяча 200 офицеров, прапорщиков и солдат. Все они ели и получали зарплату, и даже технический спирт на регламентное обслуживание аппаратуры. Громадное количество техники. Чудовищно дорогое содержание почти сотни объектов в глухом лесу, за 38 километров до ближайшего города. Потянула бы Украина содержание полутора сотен таких объектов в голодные 90-е, когда кругом люди по 9 месяцев не получали зарплату, веерно отключали электричество и воду? Нет. И могло бы это закончиться не просто плохо, а ужасно. Вроде бы ракету нельзя было запустить без координации с подмосковным Одинцово, где был штаб РВСН Советского Союза. Но кто знает, что было бы, когда системы контроля были бы обесточены? Или нетрезвый офицер нажал красную кнопку, как в анекдоте? Так что давайте обойдемся «Нептуном»…