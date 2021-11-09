Жовна снова удивляет и шокирует

Наш земляк Александр Юрьевич Жовна – писатель, сценарист, кинорежиссер – не перестает удивлять нас уже три десятка лет. Как педагог из интерната для непростых детей из маленького райцентра умудряется делать кино такого масштаба и высшего уровня? Да еще так берущее за душу. Начиная с «Партитуры на могильном камне» по его сценарию, а это было чуть не единственное качественное кино, снятое в Украине в 1995-м году! И вот недавно Жовна закончил съемки своего нового фильма – «Сашенька», где он и сценарист, и продюсер, и режиссер.

В мире кино не очень принято спойлерить, то бишь заранее рассказывать сюжет. Обычно о будущей премьере говорят просто: будет новый фильм о Джеймсе Бонде, и он там спасет мир и надаёт тумаков нехорошим ребятам. Но Жовна частично сам приоткрыл тайну, о чем «Сашенька».

Фильм о шокирующем убийстве, поразившем советское общество семидесятых годов.

Ночью кто-то расстреливает из охотничьего ружья спавших в своей постели пожилых супругов, оставляя сиротой их двадцатилетнего сына, прикованного к инвалидной коляске. В ходе следствия всплывает таинственная история жизни на первый взгляд обычной советской семьи. Однако только на первый взгляд. Еще в молодости супруги потеряли двух младенцев – мертворожденных дочерей, которые могли бы сделать их счастливыми, особенно мать, мечтавшую именно о дочери. Впоследствии судьба дарит им третьего ребенка, но мальчика.

С этого времени и начинается необычная, поражающая воображение своим драматизмом история человеческих пороков, непостижимых проявлений психики, небывалой игры воображения, а вместе с ними невероятных сбоев сознания. Мальчик Саша – нежеланный ребенок в семье. Почти патологическое желание матери иметь дочь превращается в навязчивую идею. Она относится к сыну, как к девочке, надевает на него платья, покупает куклы. Называет его своей дочкой Сашенькой. Отец всячески поддерживает свою жену.

С самого детства психика Сашеньки полностью испорчена его родителями и окружающим социумом. Он изгнанник, отщепенец. Как-то, уже будучи старшеклассником, когда его сверстники в очередной раз насмехаются над ним, обзывая девушкой, Сашенька прыгает с четвертого этажа школы с криком: «Я не девушка!» С тех пор он прикован к инвалидной коляске. И именно этот факт еще более упрощает его извращенной маме особую заботу о своей «дочери». Она снова одевает сына в платье, заплетает в косы его длинные волосы, а он никак не может противодействовать. Все это не проходит бесследно, оставляя неизлечимую психологическую травму в душе молодого парня, и он готовит страшную месть.

А вот тут уже интрига, что за месть и как…

Фильм очень жесткий, в нем много сцен 18+, а может, и 21+, или вообще не для всех.

Съемки профинансировало государство – Госкино. Год назад проект одесского агентства «Синемастудио» в числе прочих выиграл финансирование. 9 миллионов 926 тысяч 466 гривен. Это далеко не самый большой бюджет, в том конкурсе выиграли 32 фильма в номинации «Игровое кино», и там есть фильмы с бюджетами в 50, 70 миллионов – разные. К примеру, на очередной фильм известного Ахтема Сеитаблаева выделили 35 миллионов.

Но Жовне вполне комфортно в малобюджетном формате. И еще он говорит, что всё до единой копейки тратит только на кино.

Съемки длились 40 дней, проходили в селе Мошны в деревянном доме, спроектированном архитектором Городецким, в черкасской тюрьме, в Одессе и в Кропивницком, в роддоме на Николаевке. Имена актеров ничего не скажут даже киноману, все они украинские, один – из Беларуси.

Изначально хронометраж картины был запланирован и подан на конкурс Госкино в 90 минут. Но в итоге вышел длиною в два часа. Автор не смог вырезать снятое.

Наверное, впервые Александр Жовна не будет презентовать картину в родном Новомиргороде и в Кропивницком, что было со всеми предыдущими фильмами. Дело в том, что фильм, повторимся, не для слабонервных.

Журналист «УЦ» не мог этого не отметить в разговоре с автором.

– Я считал, что жестче, чем «Бойня» (очень натуралистичный фильм о том, как, скажем так, начинается производство колбасы) от вас не увижу. И более цепляющего за живое, чем «Эксперимент», тоже. Но посмотрел трейлер «Сашеньки»… Ого… Откуда такая жесть?

– Из жизни. Из нашей. Сюжет основан на реальных событиях.

– Мне кажется, что снимать про 70-е в черно-белых тонах уже давно не то что не мейнстрим, это скучно. Почему был выбор в пользу этой гаммы?

– У каждого свой вкус, кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Я давно хотел снять черно-белое кино, и не важно, в какое время происходят события. А тут есть повод. Это то время, когда я смотрел черно-белый телевизор и черно-белое кино. И это неотъемлемая часть времени. Поэтому этот цвет уместен. Когда на питчинге (презентация кинопроекта потенциальным спонсорам. – Авт.) принимали сценарий, меня спросили: почему ЧБ? Я ответил так: прежде всего, мне кажется, это цвет советской эпохи. А еще это цвет стилистики черно-белого нуара, в котором собираемся снять фильм. Кроме того, я не знаю ни одного цветного фильма, который бы был «цветнее» черно-белого кино. Цвет сдерживает и ограничивает воображение. Черно-белое изображение дает полную свободу индивидуальной фантазии каждого. Ведь сенсорная палитра человека значительно более разноцветна, чем зрительная.