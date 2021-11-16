Задачи на финиш года

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович каждый день не устает настаивать на максимальной вакцинации горожан, на усилении информационной работы в этом плане. Об этом он традиционно говорил на аппаратном совещании в горисполкоме.
«Динамику вакцинации надо наращивать, уважаемые земляки! Перестаньте слушать сказки о каких-то чипах Билла Гейтса, вакцинируйтесь, не подвергайте опасности окружающих, в том числе родных и близких. Реанимации в городе на всех не хватит, как и бюджета, ведь надо не только лечить, но и ремонтировать дороги, школы, развивать инфраструктуру.
Мне тяжело начинать каждое рабочее утро со сводок о том, сколько умерло людей…
День студента скоро будет отмечаться. Управление молодежи и спорта, придумайте какие-то креативные мероприятия для привлечения студентов к вакцинации. Мы найдем ресурсы для финансирования этого.
Ежедневно надо думать о людях, которые рядом с нами, вокруг нас. В школе, больнице, магазине, транспорте. В Европе 60-70 процентов вакцинированных, это показатель, к которому нам надо стремиться. В Европе люди образованные, опытные, не глупее нас, и они массово вакцинируются. И мы должны.
Мы находимся на финише года. Надо заканчивать наши крупные проекты этого года – аллею между Попова и Жадова. Привлеките агрономов, чтобы высадить подходящие насаждения, обрезать деревья, потому что велодорожки и лавочки – этого мало. Нужно высадить не кустики, а деревья паркового типа. И пусть руководитель ЖЭО проходит по аллее 10 раз в день, проверяя, не украли ли эти насаждения, не поломали ли лавочки и т.д.
Мы обязаны до конца года закончить улицу Василия Никитина (бывшая Краснозвездовская. – Ред.). Надо поработать с насаждениями и на этой улице, провести разъяснительную работу с людьми, чтобы растительность и прочее были в ухоженном состоянии, а то люди насадили беспорядочно по улице фруктовых деревьев. Еще выносят в любое время мусор на улицу, хотя знают о графике вывоза, а собаки потом рвут эти пакеты и мешки.
Проверить, чтобы все точки освещения по улице работали. Дорожники свои работы закончат до конца месяца, а там много заездов во дворы и других работ. Мы сделали улицу прекрасную, я считаю. Теперь надо провести сходки жителей во дворах, чтобы они следили, чтобы их улица, их дворы были и дальше в таком состоянии.
По внешней рекламе, специнспекция: в городе еще хватает вывесок на русском языке. Постановлений правительства, что всё должно быть на государственном языке, никто не отменял. Прямо на автовокзале такие есть, а это ворота города, по внешнему виду приезжие судят о нас. На Большой Перспективной тоже есть кое-где вопросы по наружной рекламе. Надо вести работу с собственниками, чтобы привести всё в соответствие с законодательством.
Также мы обязаны до конца года технически ввести в эксплуатацию приемное отделение СМЧ-19, куда мы переводим Центральную городскую больницу. Мы сделали дороги, подъезды, уличное освещение, коммуникации. Пора уже двигаться дальше, чтобы реализовать конституционное право горожан на качественное медицинское обслуживание».
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