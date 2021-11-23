Главный по соснам

К сожалению, только единицы наших земляков знают о том, что жил на свете такой человек – Зиновий Головянко. Этот уроженец села Талова Балка на Светловодщине сделал для флоры планеты Земля, возможно, больше, чем Климент Тимирязев и Трофим Лысенко. С его вкладом в дело озеленения планеты сравнима разве что деятельность Василия Докучаева. Василий Васильевич, вероятно, является создателем мифа о легендарном нашем черноземе. «О почвах между Треповкой и Елизаветградом в моем путевом журнале значится: здешний чернозём в сыром виде, как уголь», – написал он как-то. В наших краях он провел чуть не год, исследуя земли на территории бывших Александрийского, Знаменского, Голованевского, Маловисковского, Устиновского районов. У нас даже есть село Докучаево в Устиновском районе. А о Головянко незаслуженно не помнят. 12 ноября исполнилось 145 лет со дня его рождения.

Что он сделал?

Из села поехал учиться в Кременчуг, потом в Санкт-Петербург. Но, вероятно, интерес к букашкам, по-научному – энтомологии, у него появился еще в наших краях.

Если кто не знает, так называемая Лесопарковая зона в Кропивницком – искусственно посаженная. И если бы не исследования Головянко, то ее могло бы и не быть. Сильное повреждение деревьев насекомыми-вредителями было острой проблемой что в прошлом, что в позапрошлом веке. И потому большая часть территории Украины, кроме Карпат и части Сумской и Черниговской областей, были «лысыми». Степь здесь у нас была в том числе и потому, что деревья уничтожали вредители, а не по другим причинам. Ведь у нас же вроде такой легендарный чернозем, на котором всё должно расти!

Из деревьев, растущих в нашем регионе, сосна выделяет больше всего фитонцидов. Это такие натуральные биологически активные вещества, которые убивают или угнетают вредные бактерии, между делом повышая иммунитет человека. Конечно, эвкалипты выделяют фитонцидов больше, но вы найдите эвкалипты в Украине! А сосны – вот они, рядом.

Увы и ах, у нас есть личинки хруща и короеды, которые уничтожают хвойные деревья буквально за пару-тройку лет. Личинки объедают корни, и всё, дерево умирает.

Головянко чуть не первым в наших краях занялся этой проблемой еще 120 с гаком лет назад. Он по своей инициативе (это были еще времена Российской империи) занялся разработкой приемов создания сосновых насаждений, устойчивых к личинкам хрущей. Для этого требовалось установить, какие факторы способствуют высокой численности личинок и возможность деревьев противостоять им.

Он месяцами исследовал сосны на территории нынешних Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областей, а также в ряде областей России. Установил, что заражённость почвы личинками майского хруща-короеда зависит от её температуры. Поэтому в северных районах их высокая численность отмечается в насаждениях с низкой сомкнутостью полога, где почва хорошо прогревается. Полог в лесном хозяйстве – это сомкнутость крон, как близко друг к другу деревья склоняют кроны, низкая сомкнутость – это значит, что между кронами есть просвет, солнце светит на землю.

В южных районах, установил Головянко, хрущи предпочитают заселять сомкнутые насаждения с менее прогреваемой поверхностью почвы.

Головянко был первооткрывателем способности сосны сопротивляться вредителям корней. Не будем «грузить» вас подробностями, но всё дело в стимуляции смоловыделения деревьями. Своя смола сама убивает этих гадов-вредителей. Он разработал рекомендации, как ухаживать за сосновыми борами, и как бороться с вредителями, и как минимум на одной шестой части суши все лесники по ним и работают уже сто с лишним лет. Подсчитать невозможно, но, вероятно, благодаря исследованиям Головянко на нашей планете выжили и появились миллионы деревьев.

В наши дни забота о соснах и уход за ними – очень неплохой бизнес, в основном в Киевской области. Не секрет, что наши небедные столичные люди предпочитают жить за городом. А в Киевской области лучше всего растут сосны. В Интернете можно найти десяток фирм, которые позаботятся о соснах в вашем поместье! Знаете, сколько это стоит? Консультация по состоянию одной сосны – 255 гривен! Есть даже такая услуга, как «Растительная скорая помощь» – всего-то 1350 гривен за обследование дерева, консультации и рекомендации.

Есть еще и такая штука, как абонементное фитопатологическое обслуживание! 70 уже не гривен, а евро в месяц за одну сотку, на которой что-то растет. Или 300 евро в год. И клиентов хватает. Любят зажиточные люди свои сосны. На этом уникальном и непонятном большинству украинцев рынке обслуживания деревьев работают даже иностранцы! Среди лидеров у нас одна фирма из Эстонии.

Спасибо Головянко, и наши края не без сосен. К примеру, в окрестностях села Бирки бывшего Александровского района у нас в области самый, на субъективный взгляд автора, прекрасный сосновый бор. В том числе и потому, что за ним следят, используя разработки Головянко в том числе. Как там дышится!.. Езжайте, не пожалеете.