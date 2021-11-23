Олег Бойко: «Бейсбол – игра неудач, которые закаляют»

Завершился очередной бейсбольный сезон. И снова в Украине кропивничане побеждали практически во всех соревнованиях, в которых принимали участие. Но соперники постепенно набираются опыта, сил и уверенности. И финальные кубковые матчи неизменного чемпиона Украины и обладателя национального Кубка последнего двадцатилетия – «Биотехком-КНТУ» с киевской «Атмой» показали, что в следующем сезоне фаворитам готовятся дать настоящий бой. Но это в будущем. А пока мы попросили подвести итоги европейского и национального сезона, поделиться своими наблюдениями и выводами главного тренера национальной сборной Украины Олега Бойко.

О минувшем сезоне:

– Если сравнивать его с прошлогодним, который проходил под девизом «Как здорово, что все мы собрались», то нынешний сезон был первым шагом выхода из коронавирусного кризиса, очень хочется на это надеяться. Год получился более насыщенным, и радует, что появились международные состязания. И, хотя с еврокубком в этом году не получилось, мы понимали, что необходимо дорожить возможностью наших команд выступить на международной арене и заявить о себе. Поэтому мы боролись больше с какими-то ограничениями на путешествия, искали пути: как собраться, как выехать, как добраться и как жить. Но, если быть кратким, то этот сезон, несмотря на все сложности, получился очень увлекательным и интересным, как американские горки. Это были победы, поражения, подготовка, терпение – и так постоянно.

О национальной сборной и ее выступлении на чемпионате Европы:

– Вот вы говорите, что национальная сборная – это вершина айсберга. Но я рискну сказать (возможно, это кому-то и не понравится), что у каждого свой айсберг. И этот айсберг меняется с неделями и месяцами. Так же и у меня. Безусловно, национальная сборная – это один из моих приоритетов. Во всяком случае, я честно отрабатываю те полставки, которые мне оплачивают в нашем профильном министерстве. Но сердцем и душой я постоянно в бейсболе. И в этом плане я счастливый человек, который ежедневно занимается любимым делом. И то, что я занимаюсь и делами наших клубных кропивницких команд, которые готовят игроков для сборной и являются основой бейсбола, и детскими соревнованиями, и обучающими семинарами для тренеров, – доставляет огромное удовольствие.

Но вот с чем нужно абсолютно согласиться, так это с тем, что главной задачей в этом году было сохранение национальной командой прописки в элитном дивизионе европейского бейсбола. И я рад, что мы с успехом, несмотря на все проблемы, справились с поставленными целями.

Как вы помните, еще недавно мы выступали в дивизионе С, что позволило провести европейский отбор в Кропивницком. Но тогда мы убедились, что, не сделав шаг назад, никогда не осознаешь, где ты находишься и какой ты есть. Мы собрались с силами и покорили новые вершины. И если ранее квалификационный турнир и финальная стадия в группе А проходили в разные годы, то сейчас все уместилось в один сезон. Для нас это была удивительная и захватывающая гонка. Кто-то надеялся, что мы еще в Сербии в квалификации тихонечко проиграем, и сейчас бы я оправдывался и говорил бы об утраченных возможностях. Но благодаря игрокам и моим коллегам удалось расстроить недоброжелателей и порадовать истинных поклонников украинского бейсбола. Мы смогли не так болезненно воспринять текущие поражения, как это бывает, и в нужный момент «выстрелить». Уступили сильной сборной Болгарии, которая в финал не попала. Но выводы из той относительной неудачи сделали и в решающем матче переиграли хозяев квалификационного турнира – команду Сербии.

Потом, через несколько месяцев, уже в группе А в Италии попали в сильную группу и снова проявили характер. У нас были прекрасные шансы одолеть хорватов и немцев, но мы не смогли удержать преимущество и уступили. А вот когда поединок со словаками складывался не в нашу пользу и мы все время уступали, удалось собраться в последней атаке и вырвать победу. И эта волевая победа позволила сохранить место среди сильнейших европейских сборных. Кстати, любопытно, что в Италии мы жили в одном отеле вместе со сборными Словакии и Греции. И обе эти команды нам удалось обыграть. Но поверьте, что это точно не было везение. Мы заслужили этот успех своим трудом и своим терпением.

В каком направлении движется европейский бейсбол?

– В очень тревожном. В других видах спорта существует лимит на использование иностранных игроков и их натурализацию. К примеру, в регби, прежде чем сыграть за национальную сборную, иностранный игрок должен пять лет прожить в стране, за которую собирается выступать. В бейсболе же полная вакханалия в этом вопросе. Начну с 2002 года, когда двадцать американских бейсболистов только изъявили желание в будущем быть греками и написали об этом от руки на обычных листочках. Этого оказалось достаточно, чтобы их заявили за греческую сборную, и они «в одну калитку» вынесли всех в отборочном турнире и завоевали путевки на Олимпиаду 2004 года в Афинах. Тогда это было политическое решение, направленное на популяризацию олимпийского бейсбола. Но затем тенденция побеждать за счет иностранцев, особо не развивая своего, сохранилась и упрочилась. Это привело к тому, что в этом году сборная Франции вылетела из дивизиона А, что заставило руководство Европейской конфедерации бейсбола задуматься о засилии иностранцев в ведущих сборных Старого Света. Может, на клубном уровне это еще хорошо, но вот на уровне сборных это становится уже просто смехотворно, когда люди просто прилетают на турнир из США или стран Латинской Америки и, отыграв, улетают обратно. И уровень европейского бейсбола это никак не поднимает.

Я тут абсурдно подумал о том, чтобы проводить два чемпионата Европы. Один для команд с натурализованными иностранцами, который будет тренировочным. Затем эти сборные летят, к примеру, в Украину, где неделю играют с нами и нас обучают. И потом уже можно проводить настоящее европейское первенство. Вот тогда, действительно, будет польза. Я понимаю, что это больше на грани шутки, но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки…

Хотя, если говорить о нынешних чемпионах Европы – сборной Нидерландов, – то у них ситуация вообще интересная. В Нидерландах свой очень сильный бейсбол, который хорошо организован и продуман. Здесь он развивается уже более ста лет. Но в пятерку самых популярных видов спорта точно не входит. А вот на островах, которые принадлежат Королевству Нидерланды, бейсбол – это настоящая религия. Когда бейсболисты с этих заморских территорий усиливают национальную «оранжевую» сборную, то она становится чуть ли не сильнейшей в мире. Но в этом году голландцы обошлись своими местными силами. Все имели возможность их обыграть, но чемпионами Европы стали именно бейсболисты из Нидерландов.

О проблемах организации чемпионата Европы в Италии:

– Уровень организации соревнований в Италии просто высочайший, и если на кого-то равняться в этом плане – так это на итальянцев. У них очень сильная федерация, она формирует оргкомитет, который делает все возможное и даже невозможное для того, чтобы состязания прошли на высочайшем уровне. Ну плюс еще итальянская доброжелательность и эмоциональность.

Если говорить о сложностях, то нужно учитывать, что именно Италия в Европе больше всех пострадала от коронавируса. И этот шок еще не прошел. А потому итальянцы боятся повторения такого ужаса и в чем-то перестраховываются. Уровень ограничений и строгости исполнения установленных противокоронавирусных правил жесточайший. По сравнению с итальянскими мерами, борьба с коронавирусом в Сербии выглядит «детским садом». Нам было даже дико от итальянских ограничений: мы не имели права покидать отель, наблюдать за другими матчами и так далее. При этом если бы с нами были болельщики, то они бы имели большую свободу как туристы.

Что касается бейсбольной инфраструктуры, то в Италии наш вид спорта получил повсеместное развитие после Второй мировой войны. Тогда же и было построено большинство стадионов. Но сейчас идет волна их реконструкции. Один из стадионов был сдан практически перед началом чемпионата Европы. Новые арены строят, как правило, американцы, сооружая их быстро и достаточно дешево. В любом случае, играть на этих новых или реконструированных аренах с натуральными травяными газонами и хорошими условиями было приятно. Но поддержки зрителей все же недоставало.

О реконструкции бейсбольного стадиона в Кропивницком:

– Наш стадион вполне можно сравнить с итальянскими, которые строились в конце сороковых – начале пятидесятых годов прошлого столетия. Ведь стадион в Кировограде более пятнадцати лет имел статус недостроенного сооружения. Он ветшал, поскольку даже косметического ремонта там не проводилось, использовался только газон. В последнее время только начались какие-то ремонтные работы. Если же браться за полноценную реконструкцию, то нужно понять, что мы дальше будем делать. На следующий год соперники не собираются отказываться от участия в чемпионате Украины. Значит, и мы будем участвовать в соревнованиях. И тут возникает вопрос: где мы будем играть и тренироваться? Мы же не легионеры, которые готовятся в Калифорнии. И нам нужно создать условия для подготовки, прежде чем приступить к реконструкции стадиона. Можно привести в порядок второе поле рядом с главной ареной и стадион на поселке Новом. Там не нужно миллионных вложений. Но хотелось бы, чтобы это сделали быстро и мы получили в свое распоряжение работоспособные объекты, которые позволят реализовать на практике поставленные нами высокие цели.

Об итогах сезона и проблемах команды «BioTexCom-КНТУ»:

– Мы снова выиграли чемпионат за явным преимуществом. А вот концовка сезона в финале Кубка Украины показала, насколько необходима хорошая качественная конкуренция. Кажется, кто-то из аналитиков НХЛ проанализировал, что для нормального микроклимата внутри коллектива нужно, чтобы количество побед не превышало 70-ти процентов. А в команде, которая побеждает в 95-98 процентах сыгранных матчей, очень сложно дать оценку реальных возможностей. Ну и победы в жесткой конкуренции и практически без особого напряжения усилий – это разные победы. И серьезное сопротивление – это тот редкий фактор, который нужно ценить.

Все увидели в третьем финальном матче, как непросто далась решающая победа и насколько усилили киевлян классные кубинские игроки. Скажу честно, что эти бейсболисты на чемпионате Европы точно бы не затерялись. И вдвойне приятно, что при таком классном питчинге у киевлян мы все же смогли отыскать пути к победе. Мне понравилось, как ребята собрались, когда было тяжело. Тем более, что с тренировочным процессом в этом сезоне возникли определенные сложности. Серьезной финансовой поддержки у клуба нет, и мотивировать игроков действительно трудно. Ведь ребята работают, учатся, и бейсбол у них не на первом плане. Спортсмену нужно и важно ощущать свою необходимость, и тогда он выступает гораздо лучше. Ну а на нет, как вы понимаете, и мотивация соответствующая. У нас же фирма «Биотехком» оказывает больше моральную поддержку, а этого в нынешних условиях явно недостаточно.

О второй кропивницкой команде:

– На первый взгляд, задача «Биотехком-СДЮШОР-2» – готовить игроков для первой команды. Но, с другой стороны, этим нельзя ограничиваться и уж точно не стоит говорить ребятам, что они не основные. Их главная задача – расти и, совершенствуясь, побеждать, прежде всего – самих себя. И с этой точки зрения успех точно есть. Многие из игроков в прошлом году были на подхвате, и, когда ушли лидеры, номинальные дублеры показали, что они готовы к серьезным испытаниям. Я с перспективой и воодушевлением смотрю на вторую команду и с удовольствием буду помогать коллегам работать с ней дальше. Энтузиазм этих ребят действительно заряжает.

О выступлениях кропивницких бейсболистов в разных возрастных группах:

– Мы выиграли соревнования среди детей не старше 12 лет, хотя не всегда в последнее время здесь побеждали. Также в серьезной борьбе при одинаковом количестве побед у трех команд мы победили в турнире U-15. Это было захватывающе, и несколько матчей доставили просто истинное удовольствие. А вот в состязаниях 18-летних начались проблемы с конкуренцией, и в этих состязаниях, кажется, соперникам не удалось взять ни одного очка у наших ребят. Похожая ситуация была и в турнире U-23, а про взрослый чемпионат Украины и про важность конкуренции мы уже говорили. Кстати, на днях завершилось первенство Украины среди детей до 10 лет, где маленькие кропивничане в финале уступили киевлянам. Надеюсь, это поражение сделает наших мальчишек сильнее.

О количестве детей, занимающихся бейсболом в Кропивницком:

– Естественно, что чем больше детей будет заниматься, тем лучше. Но количество должно перерастать в качество в конечном итоге. Это, правда, не совсем задача детских тренеров. Скажу честно, количество желающих не увеличивается. Но нас это не пугает. Мы сейчас улучшаем тренировочный процесс, обновляем инвентарь и экипировку. Важно, чтобы детям было интересно и они полюбили бейсбол по-настоящему. Ну и радует, что в реконструированной СДЮШОР-2 наши воспитанники получат возможность тренироваться в отличных условиях.

О перспективах и новых вызовах:

– Бейсбол находится в поворотном пункте. В ближайшее время на Конгрессе международной федерации планируется завершить процесс объединения бейсбола и софтбола, который длится уже пять лет. Надеюсь, что в этот раз уже ничего не помешает. Еще хочу разочаровать всех противников олимпийского бейсбола. Нашего вида спорта действительно не будет на Олимпиаде в Париже, но уже на двух следующих Олимпиадах – в США и Австралии – бейсбол вернется в олимпийскую программу. На юношеской Олимпиаде будет опробована упрощенная версия бейсбол-5. Так что международные перспективы бейсбола отличные. А вот как мы будем развиваться в Украине – это зависит от нас самих. В профильном министерстве есть как сторонники, так и противники нашего вида спорта. Кто из них возьмет верх, конечно, важно. Но гораздо важнее сейчас, чтобы игроки и тренеры были здоровы, чтобы росло сообщество людей, интересующихся бейсболом. И ради этого мы с вами сегодня и общаемся – чтобы больше людей узнали, что происходит в этой игре.

А к новым вызовам мы готовы. В бейсболе при отбивании, если из десяти попыток три будет успешных, – это феноменальный показатель. А в большинстве попыток ты по мячу не попадаешь. Так что бейсбол, по большому счету, – игра неудач. И мы постоянно преодолеваем трудности, которые нас закаляют и делают увереннее в своих силах.