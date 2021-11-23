Рыбный день на Ингуле

На днях общественная организация «Рыболовный клуб “Флагман”» при участии специалистов Управления земельных отношений и охраны окружающей природной среды Кропивницкого горсовета провела зарыбление Ингула.

На территории Николаевского пляжа в реку выпустили 300 килограммов белого амура, толстолобика и карпа. И не малька, а так называемый зарыбок – это уже сформировавшаяся рыба. Всего в воду выпустили 3000 экземпляров двухлетних белых амуров, толстолобиков и карпов весом по 80 граммов.

Эти виды рыб питаются водной растительностью, а значит, являются естественными регуляторами ее количества. В частности, в рационе толстолобика доминируют микроскопические водоросли, чрезмерное разрастание которых влечет за собой эффект «цветения» воды. Именно поэтому эту рыбу называют мелиоратором водоемов, чистильщиком. У нее ротовой аппарат устроен особым, цедильным образом, благодаря чему она и фильтрует воду.

В общем, новость для рыбаков и экологов приятная.

Белый амур, если ему дадут и условия будут соответствующие, достигает до 45 килограммов веса и до полутора метров в длину. Толстолобик может достичь и 50 килограммов, но редко. Хотя у нас на рынках часто можно увидеть толстолобика далеко за 10 килограммов, и он очень популярен у арендаторов ставков. Ну а карпы-рекордсмены бывали и по 70 килограммов, и вообще эта рыба считается одной из самых быстрорастущих.

Но надо учесть, что эти виды рыб не являются для Кировоградщины аборигенными, то есть такими, которые тут водятся сотнями лет. Тот же белый амур водится в Восточной Азии в бассейне реки Амур, а для Украины и для Волги он был отдельно акклиматизирован в шестидесятые годы прошлого столетия, причем очень легко и успешно, ему у нас понравилось.

По данным многолетних наблюдений, уловов любителей-рыбаков области и биологических исследований специалистов ихтиологической службы Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Кировоградской области, было установлено, что состав аборигенной фауны рыб в водных объектах Кировоградской области насчитывает шестнадцать видов.

Это карась серебристый, лещ, щука, судак, сом, окунь, плотва, густера, тарань, линь, бычок, уклейка, красноперка, ерш, горчак (синявка), вьюн. Даже карпа нет в этом списке! Хотя он всегда многим казался самой-самой нашей рыбой. Может, потому, что вкусный?

А вообще в Ингуле еще стоит ловить? Иногда, судя по внешнему виду реки, особенно в летнюю жару, кажется, что там даже водяной побрезгует жить. Но вот что говорят по этому поводу наши опытные рыбаки.

Сергей Полулях много лет практически каждый день ловил рыбу в районе Кировского (сегодня Михайловского) моста. «Попадалось много чего. Карась, окунь, верховодка, плотва, карп, изредка даже щука и линь. И нормального размера, иногда карпы по два килограмма, а раз даже 5 килограммов! И карась, и окунь не мелкие – по 400 граммов, а иногда и 600. Но с каждым годом рыбы в Ингуле все меньше. А еще старые люди говорят, что в пятидесятые годы за Кировским мостом попадались и сомы».

Алексей Гора – фанат рыбалки с детства. На Ингуле ловил сотни раз в разных местах.

«В районе Казачьего острова лет 7 назад я поймал даже линя. А так каждое утро на набережной вплоть до Ковалевской дамбы ловит народ. Карась здесь хорошо идет, грамм 300, и до 400. А весной уклейки можно за раз до сотни штук поймать!

В районе Лесопарковой и всего того бассейна, включая Лелековку и Старую Балашовку, водится щука, там регулярно проходят чемпионаты города по ловле хищной рыбы. В прошлый раз победитель взял щуку в 6 кило! Сомы водятся. Несколько лет назад там проводили зарыбление сомиками, их выловили в районе Первомайска на Южном Буге и привезли сюда.

Там неплохие карась, карп, плотва. Но страшная проблема в том, что браконьерских сеток невообразимое количество. Внаглую ставят на глазах у всех. 300 тех выпущенных килограммов – это капля в море. А из-за сеток с мелкой ячейкой большая часть этой рыбы просто не успеет вырасти».

Также в эти дни прошло зарыбление на Каменском водохранилище (оно расположено на территориях Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областей). Специалисты Государственного агентства по мелиорации и рыбному хозяйству в Кировоградской области выпустили в воду 600 килограммов толстолобика. Каждый в среднем по 200 граммов. Происходило это в районе села Дериевка Александрийского района (в прошлом входило в состав Онуфриевского района), при впадении реки Омельник в Днепр.

Так что ни хвоста ни чешуи вам, уважаемые рыбаки. Но только дождитесь, пока рыба подрастет.