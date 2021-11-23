Вокзал для двоих

И снова – о COVID-19. Пока антипрививочники не оформились в политическую партию, чтобы прийти к власти и прекратить «опыты над народом» с использованием «подозрительно быстро изобретенных вакцин», корреспонденты «УЦ» проинспектировали, как в Кропивницком проходит прививочный процесс. Кстати, в те сутки на Кировоградщине коронавирус забрал еще десять жизней.

Первым делом мы побывали на автостанции №1, где пункт вакцинирования действовал четвертый день. Размещен он в зале ожидания повышенной комфортности – еще недавно там отдыхали за десять гривен в час особо избалованные путешественники.

В очереди за прививкой – два мужчины среднего возраста. Когда их обслужили, мы зашли в зал и обрадовались – и тепло, и светло, и персонал (две женщины) приятный.

Главная из медиков, которая представилась Ольгой Власовой, ответственной за вакцинацию в данном пункте, рассказала:

– Народ прививается. В первый день было до десяти человек, во второй – двадцать, в третий – сорок. Сегодня за час – уже двадцать. Идут люди разного возраста. В основном – среднего, около пятидесяти.

– А пожилые?

– Вчера такая женщина приходила, ей за восемьдесят.

– Городские прививаются?

– Не только. Было несколько проезжающих, отъезжающих. Из близлежащих сел дети родителей привозят.

– Сколько за первой дозой обратилось, сколько за второй?

– Тридцать процентов – за первой, семьдесят – за второй.

– Что говорят люди?

– Некогда с ними разговаривать. Спрашиваем о состоянии и пре­дупреждаем о возможной реакции. А вы вакцинировались?

– Конечно. Можем документы показать.

– Молодцы.

– А вы?

– Обязательно. Я всех агитирую, чтобы привились. Да, можно заболеть и привитому. Но болезнь будет в легкой форме.

– Из ваших знакомых кто-то умер от ковида?

– Наша семья очень пострадала – сваха умерла в прошлом году. Ей 54 года было. Дети переболели, я переболела – еще до вакцинации. Моя подруга лучшая умерла 2 мая. У подруги муж умер. Рассказываю об этом всем. Кто не хочет вакцинироваться – советую узнать, что в реанимации делается. Вот и наша бывшая коллега, доктор, уже на пенсии, попала в больницу с ковидом. Я с ней общалась. Рассказывает: на приеме в поликлинике – это одно, а в стационаре – другое. Говорит: давайте себя защитим.

Тем временем в помещение зашел мужчина лет семидесяти. Он – местный, на Новониколаевке проживает. Перед тем, как сделать ему укол, медик делает наставления:

– Может повыситься температура. До 37,5 – ничего не делаете. Если выше – парацетамольчик или нимесил примете. Сегодня воздержитесь от алкоголя, бани, сауны. Завтра – полноценная жизнь.

Есть у Ольги Власовой и замечания в адрес нашего брата:

– Журналисты тоже сказки рассказывают: мол, люди гибнут от вакцины.

Уверив, что наше издание по этому вопросу разделяет точку зрения научной медицины, мы пожелали Ольге и ее коллеге Светлане успехов в работе, в том числе просветительской.

Оставляя главную автостанцию Кропивницкого, мы отметили про себя, что это, мягко говоря, – не самое людное место в городе. Наверное, на АС № 2 (так называемом старом автовокзале), где народу намного больше, не нашлось помещения для прививочного пункта.

В очереди в пункт вакцинации в Донецком национальном медицинском университете – около десяти человек. Крайний – Ахмет, студент этого же университета, прибывший к нам из Иорданского Хашимитского Королевства. Будущий врач сказал, что многие его друзья уже вакцинировались, вот и он пожелал получить первую дозу.

Возле пункта вакцинации в «Эпицентре» мы застали не меньше пятидесяти желающих привиться. Двое парней уделили нам несколько минут. Оказалось, ребята учатся в местном ВПУ № 9, пришли за второй дозой, в несуразицы о последствиях вакцинации не верят. Но признают, что многие сверстники не хотят вакцинироваться.

– Одна из причин – следуют своим родителям, – сказал один из парней.

Удивила малочисленностью очередь у входа в горсовет с улицы Тараса Карпы – в этом крыле здания прививочный пункт действует с августа. А ведь еще недавно здесь такие толпы собирались! Неужели почти все, кто хотел, уже вакцинировались?

Об этом мы спросили у администраторов пункта. Те заверили, что желающих привиться хватает и сейчас («Очереди бывают – больше трехсот человек»). И попросили обратить внимание на вот какое безобразие: перед вакцинацией люди заполняют анкеты, теснясь за небольшим столом. Здесь и заразиться недолго, причем необязательно коронавирусом! Правда, рядом – просторное помещение, в котором можно спокойно, с соблюдением социальной дистанции, заполнить анкету и которое городская власть даже предоставила для этих нужд. Но чиновники часто проводят там свои совещания, а желающий вакцинироваться народ занимается анкетированием в стесненных условиях.

По последним данным, на Кировоградщине полностью вакцинировались против COVID-19 более 192 тысяч людей, это больше 21 процента населения. Маловато будет…