Олимпийский дневник. Goodbye, Beijing

Вот и подошла к завершению эта очень противоречивая и преимущественно экстремальная Олимпиада. Она оставит очень много вопросов относительно организации и отношения к атлетам и журналистам.

Не зря же мы, когда просили наших тренеров подвести итоги, задавали вопрос об уместности проведения Игр в таких условиях и обстоятельствах, когда невозможно было обеспечить всем равные возможности для соревнований. И, поверьте, большинство соглашалось, что лучше было бы перенести Олимпиаду или вообще отменить старты. Но вложенные китайцами и спонсорами деньги нужно отработать.

К сожалению, заложниками всего этого олимпийского организационного беспорядка и произвола стали главные действующие лица – атлеты и тренеры. Так что нужно еще поискать того, кто назовет эту Олимпиаду успешной. Но я не жалею об этой тяжелой командировке. Ведь опыт, даже такой, лучше, чем сиденье дома у телевизора. Здесь ты чувствуешь соревновательный дух, видишь звезд рядом и понимаешь, что Олимпийские игры – это соревнования, на которые стоит возвращаться снова и снова. Тем более, что на этот раз спортсмены сделали все возможное, а порой и невозможное, для того, чтобы олимпийские старты были интересными, увлекательными и интригующими, несмотря на все невзгоды.

Ну и Украина не осталась без своего героя, которым уже на вторых Олимпийских играх стал теперь уже легендарный фристайлист Александр Абраменко. Его пекинское серебро вообще трудно сравнивать с золотом, завоеванным четыре года назад в Пхенчхане. Ведь эта медаль завоевана вообще вопреки всему.

Путь к вершине

Лыжные акробаты на свою вершину восходят, когда улетают, выполняя что-то невероятное, с поразительной высоты до четкого приземления. А еще для того, чтобы быть среди лучших на Олимпиаде, нужны прыжки с высоким коэффициентом сложности. Эта сложность добавляет дополнительные баллы от арбитров, которые тщательно оценивают еще и технику выполнения. А для того чтобы получить свой шанс бороться за медали среди 24-х участников пекинской Олимпиады, нужно было для начала преодолеть квалификацию.

На старт соревнований вышли сразу три украинских лыжных акробата. При этом Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк освободились от так называемой изоляции «с корабля на бал», получив два негативных теста. Так что на нормальные тренировки у ребят времени почти не осталось. А вообще, в украинской команде только Абраменко и главный тренер Энвер Аблаев избежали отстранения из-за коронавирусных проблем. Уже потом Энвер признается, что, возможно, на нервной почве, после снятия украинской сборной с командных соревнований, чувствовал некий дискомфорт и как будто, казалось, была температура. Но он себе дал установку, что не имеет права заболеть. И они с Александром, которого наставник в шутку назвал «здоровым конем», победили не только большинство конкурентов, но и злосчастную «корону». Абраменко – единственный, кто прошел тренировку на олимпийском трамплине в полном объеме.

Если же вернуться к квалификации, проходившей при температуре минус пятнадцать, которые ощущались как все двадцать, если не больше, то Абраменко выдохнул с облегчением уже после своей первой попытки. И хотя это был только пятый результат, но он гарантировал выход в решающую стадию олимпийского турнира. В микст-зоне, через которую обязаны пройти олимпийцы и ответить на вопросы журналистов, Александр Абраменко отметил, что на пятой в карьере Олимпиаде вроде бы мандраж должен исчезнуть. Но он очень волновался и доволен тем, что удалось пробиться в главную шестерку и не нужно прыгать второй раз. Но баллов за такую достаточно качественную попытку ему поставили мало.

Ну и прыгать было непросто, ведь из-за ощутимого холода Александр вынужден был надеть два комплекта термобелья и более теплый комбинезон, сковывающий движения.

Что же касается двух других украинцев, то при выполнении первого прыжка они ошиблись, но шанс опередить конкурентов оставался. Ведь в окончательный зачет идет лучшая попытка. Во втором прыжке, после которого определялись еще шесть финалистов, у наших ребят все было гораздо лучше. Но Дмитрий Котовский остался девятым и выглядел расстроенным, пожаловавшись, что с таким исполнением заслуживал больших баллов, чем 114,03, которые получил. А вот Александр Окипнюк, посовещавшись с Энвером Аблаевым, решил рискнуть и совершить максимально сложный прыжок. И риск был оправдан, ведь дебютант Олимпиады поразил зрителей, которых в этот морозный вечер собралось немало, да и судей. К радости украинской группы поддержки, которая состояла из журналистов, наших девушек-акробаток, которые уже завершили свои выступления, и представителей украинской миссии НОК, Окипнюк получил самую высокую среди всех 18 атлетов оценку. Так что наши шансы на награды в финале на следующий вечер вдвое повысились.

А потом, опять же при ощутимом холоде, было более двух часов боления, волнения, поддержки, а потом – безграничная радость. По формуле соревнований в акробатике сначала финалисты выполняли две попытки. Но в зачет брался лучший прыжок. Абраменко сразу сделал заявку на попадание в суперфинал, получив 123,53 балла. Во второй попытке Саша уже не особо рисковал, но наши переживания продолжались до последнего полета предыдущей стадии. Тем более что Окипнюк, ошибшийся при приземлении после первого прыжка, второй раз все выполнил отлично. Но конкуренты тоже не ошибались, а отметки 122,01 хватило лишь на девятое место. Но, по мнению Энвера Аблаева, Окипнюк при такой сложности и чистоте исполнения должен был принимать участие в финале. Но судьи решили, что двух украинцев среди шестерки лучших слишком много.

Александр Абраменко тоже был на грани. Наш олимпийский чемпион набрал равное количество баллов с американцем Шонефельдом. А у китайца Цзя Цзуньяна, занявшего седьмое место, было 123,45. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане пролетел мимо суперфинала. Но нужно было видеть, как приветствовали его зрители, как общались с атлетом многие китайские журналисты, чтобы понять, насколько уважают этого фристайлиста, отдавая должное его достижениям.

И тут сразу пришло в голову, что бы у нас сказали и написали об Александре Абраменко, если бы он потерпел относительную неудачу. Но наш олимпийский чемпион не предоставил своим критикам шанса. В решающий момент украинец совершил такой прыжок, который еще никогда не выполнял во время соревнований.

Вот как объяснил Александр, в чем состоит сложность этого серебряного прыжка:

– В первом сальто два винта. И нужно сделать четкий выход, иначе будут проблемы при исполнении второго и третьего сальто. А в концовке, когда делаешь еще два винта, то ничего не видишь, и на приземление остается только мгновение. Так что нужно быть полностью готовым. Это очень сложный прыжок, в котором все нужно предельно точно рассчитать. И если ты что-то сделал не так, то спасти его уже невозможно.

У Абраменко почти все получилось, но когда приземлился, то немного коснулся земли руками. И, как заметит впоследствии Энвер Аблаев, арбитры приняли в целом справедливое решение – 116,50 балла. И если до этого фавориты прыгали почти без ошибок, то напряжение борьбы в решающие мгновения сказалось. Ошиблись американцы Лилис и Шонефельд, а также швейцарец Вернер. И тут уже стало ясно, что без медали Абраменко не останется. Но впереди были прыжки двух конкурентов, получивших самые высокие оценки в первой стадии финала. Но если китаец Гуангпу все выполнил на самом высоком уровне и совершенно заслуженно получил космические 129 баллов, то прыжок Бурова из команды РОК был менее сложным, чем у Абраменко, и не без ошибок. И когда на табло высветилась оценка последнего участника – 114,93, нашей радости не было предела. К своему золоту Пхенчхана Александр Абраменко добавил серебро Пекина и в 33 года на своей пятой Олимпиаде стал самым титулованным зимним олимпийцем. До этого две олимпийские награды – золото и бронзу – имела в своем активе биатлонистка Вита Семеренко.

Пока украинский герой получал поздравления и заслуженного Бин Дунь Дуня, которого вручают на предварительной церемонии всем победителям и призерам (серебряную медаль Саша получил уже на следующий день на Медал Плаза в Чжанцзякоу) этой Олимпиады, мы пообщались со счастливым наставником Александра и украинской сборной Энвером Аблаевым:

– Знаете, я был очень расстроен, когда нас не допустили к командным соревнованиям. Я собирал эту сборную и готовил ее в расчете не просто на награду, а на победу здесь, в Пекине. Очень хотелось стать первыми в истории олимпийскими чемпионами в командных состязаниях. Но положительные тесты почти у всех, кроме Саши, парней и девушек не дали надеждам сбыться. Мы вернулись со сборов из «красной» зоны в США в «зеленую» зону в Пекине и первые пять дней имели негативные тесты. Но перед самыми соревнованиями пошла волна положительных тестов, что не позволило на награды претендовать не только в команде, но и в женском личном турнире. Ведь так и не смогла выйти на старт Настя Новосад, а Оля Полюх не справилась с волнением.

Сегодня мы заслуживали двух суперфиналистов. Александр Окипнюк совершил невероятно сложный прыжок с небольшой погрешностью. По всем параметрам там должно быть 124-125 баллов. Но пусть оценка, которую поставили арбитры, останется на их совести. Ничего, Окипнюк еще свое веское слово скажет.

Я считаю, что наша команда достойно выступила на Олимпиаде, хотя не все и получилось. Конечно, мы рисковали, когда решили пойти на тройное сальто с тремя винтами, которое в соревнованиях не выполняли. Все лето мы над этим работали, отшлифовывая детали. Были моменты, когда мало что получалось и руки опускались. Но я настаивал на новых попытках, мотивируя это тем, что такой прыжок, даже если его и не выполнять, позволяет лучше совершать менее сложные прыжки. Он придаст уверенность. Мы пробовали его и здесь на тренировках, но четкое приземление не удавалось ни разу. И здесь тоже не все получилось идеально, но это было приземление. Итак, оценку считаю объективной. Я рад, что все сошлось тогда, когда это было особенно необходимо.

А дальше произошло волнующее и символическое событие. Когда Александр Абраменко отвечал на вопросы телевизионщиков, к нему подошел президент НОК Украины Сергей Бубка, поздравил и, поклонившись, снял шляпу. Это была своеобразная эстафета чемпионских поколений, когда одна живая спортивная легенда отдает должное звезде современности. И от комментария представителям украинских масс-медиа, работающих в Пекине, Сергей Бубка не отказался:

– Это большое событие. А серебряная медаль объединяет нашу страну. Я знаю, сколько Саше пришлось выдержать, чтобы получить эту медаль. Это действительно героическое выступление. Я бы хотел поблагодарить Сашу, Энвера Аблаева, который сегодня воспитывает талантливую молодежь, а она будет продолжать наши олимпийские традиции. Я горжусь, что у нас такие герои спорта.

Я снял перед Александром шляпу и подтвердил это словами, ведь это знак уважения за выдающееся достижение, без преувеличения, великого спортсмена. Словами сейчас это сложно передать. Что будет дальше – посмотрим. На вопрос о своем будущем пусть вам лучше ответит Александр. От себя скажу, что такой огромный опыт нам нужен. И если Саша выберет путь нашей дальнейшей работы в НОК, мы будем только рады. Сегодня же давайте вместе порадуемся и признаем, что мы стали свидетелями спортивного подвига. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить журналистов за ваш нелегкий труд, который очень нужен и важен.

И вот наконец-то мы дождались главного героя в этот морозный вечер – чемпиона и теперь уже серебряного призера Олимпийских игр Александра Абраменко:

– Я, конечно, когда увидел оценку за свой сверхсложный прыжок, начал волноваться. Я его выполнял на тренировках всего раз девять. Сейчас допустил небольшую погрешность на приземлении. Но соперники тоже не железные.

Я не суеверный человек – не боялся выступать под тринадцатым номером и нести знамя на церемонии открытия. Говорили же, что несущие знамя не достигают успеха на соревнованиях. Вот я своим примером доказал, что это не так.

Что касается маскота, получаемого призёрами, то это классно. Говорят, здесь нужно выстоять много часов в очереди, чтобы приобрести игрушку. Хотя я в первый день в олимпийской деревне без проблем приобрел маленьких Бинь Дунь Дуней на подарки.

О шестой Олимпиаде пока не задумывался. Четыре года – большой срок, и может многое произойти. Сейчас я чувствую большое счастье от того, что доставил радость многим людям в нашей родной стране. Ну и усталость чувствую, ведь это был очень сложный путь к успеху.

Эта награда так и оставалась единственной в активе нашей команды. А в пассиве, к сожалению, два положительных допинг-теста у лыжницы Валентины Каминской и бобслеистки Лидии Гунько. И в этом плане мы «победители», и нам должно быть очень стыдно. А последствия могут быть очень серьезными.

В командном зачете уверенно победила сборная Норвегии, установившая рекорд по количеству золотых медалей на Олимпиаде. Их у норвежцев целых шестнадцать! А еще восемь серебряных и тринадцать бронзовых медалей. Норвегия выиграла неофициальный командный олимпийский зачет в девятый раз. Это больше, чем любое другое государство на зимних Олимпийских играх.

Сборная Украины завершила Олимпиаду на 25-м месте командного зачета, разделив его с испанцами, среди 29-ти стран, получивших медали в Пекине.

А об окончательных итогах Олимпиады, ее героях и неудачниках и моих финальных впечатлениях – уже по возвращении домой.

Выражаем искреннюю благодарность настоящим меценатам Сергею Максимову, Руслану Згривцу, Николаю Грицаю, Александру Павленко, Александру Дануце, Алексею Олейнику, Тиграну Хачатряну, Андрею Табалову, благодаря которым стала возможна поездка собкора «УЦ» на Олимпийские игры в Пекин.