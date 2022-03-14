Про героя, що врятував Кропивницький

Міністерство оборони України повідомило нову інформацію про подвиг українського пілота Степана Чобану.

Льотчик-винищувач загинув 28 лютого в бою з окупантами внаслідок ракетного обстрілу. Степан Чобану на Су-27 піднявся в небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

У Міноборони зазначили, що подвиг льотчика-винищувача дозволив піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром.

«Атакований ракетами, він загинув смертю хоробрих. Майор Степан Чобану оберігав нас у небі, тепер захищатиме нас із небес!» – додали у відомстві.

За визначну особисту мужність і героїзм указом президента України Степану Івановичу присвоїли звання Герой України з відзначенням орденом «Золота Зірка» (посмертно).

Степан Іванович народився 21 грудня 1963 року в селі Долинському Ренійського району Одеської області в родині робітників, повідомляє Інформагентство Міноброни України. 1982-го був призваний на строкову військову службу до лав радянської армії, а вже наступного року вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, яке закінчив 1987-го, пройшов підготовку на літак МіГ-23, служив у Кіровограді.

1990 року пройшов перенавчання на літак Су-27 і був направлений для подальшого проходження служби у 831-й винищувальний авіаційний полк, дислокований у місті Миргороді. З 1992 року, присягнувши на вірність українському народові, Степан Іванович продовжував гідно виконувати свій військовий обов’язок у лавах українських Збройних Сил. Здобув кваліфікацію «Військовий льотчик 1 класу», його загальний наліт становив понад 1100 годин на літаках Л-39, МіГ-23, Су-27. Учасник багатьох навчань та досліджень військової техніки, брав участь у трьох військових парадах з нагоди Дня Незалежності України — пролітав над Хрещатиком у 1996, 2001, 2008 роках.

2010-го Степан Іванович пішов на пенсію, але у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації 2015 року вирішив повернутися до лав ЗСУ. Як один із найдосвідченіших льотчиків українських Повітряних сил постійно виконував бойові чергування у складі сил протиповітряної оборони, передавав свій досвід молодшим колегам.

24 лютого 2022 року Степан Іванович вивів літак з-під підступного ракетного удару країни-агресора та продовжував виконувати бойові вильоти. 28 лютого на літаку Су-27 першим піднявся у повітря й вступив у повітряний бій над Кропивницьким. Дії майора Чобану забезпечили підняття в повітря решти літаків частини та виведення їх з-під удару.

У Степана Івановича залишились вдова та двоє синів.

Похований із військовими почестями на військовому цвинтарі в Миргороді.