Шорты лето 2022. Тенденции и тренды

Сложно представить себе женский летний гардероб без пары шорт. Легкие и невесомые, они подчеркивают красоту женских ног. А еще дарят ощущения комфорта даже в самый жаркий день.

Модные тренды

Сегодня, шорты на пике популярности. В новом сезоне, дизайнеры выпустили много интересных моделей. Ряд из них подойдет не только длинноногим красоткам, но и тем, кто раньше стеснялся носить такую одежду из-за некоторых несовершенств.

Конечно, короткие облегающие женские шорты часто мелькают на обложках модных журналов. Откажутся от такой модели, очевидно, не скоро. Однако, на пятки им уступают более длинные, широкие изделия. Они подчеркивают женственность и отвлекают внимание от мелких недостатков. Среди популярных трендов:

стиль милитари;

сафари шорты с небольшим отворотом;

модели с расклешенной штаниной;

удлиненные бермуды, прикрывающие колено.

На пике популярности велосипедки. Причем, предполагается, что носить их можно не только с одеждой в спортивном стиле, но и со строгим деловым костюмом. Конечно, в данном случае изделие должно быть выполнено из плотной ткани и иметь нейтральную цветовую гамму.

Материалы

По классике летние шорты шьют из легкой костюмной ткани, трикотажа, тонкого денима и льна. Не меняются тенденции и в новом сезоне. Однако, список материалов становится шире.

Абсолютный тренд нового сезона — кожаные шорты. Фасоны их разнообразны. Среди дизайнерских коллекций можно найти и очень короткие изделия в обтяжку, и удлиненные модели, прикрывающие колено.

Еще один фаворит — стеганые изделия. Сложно представить, какие ощущения они дарят в жару. Но стилисты предлагают довольно смелые сочетания с этим необычным изделием.

Расцветки

Что касается цветов летних женских шорт, то здесь мода лояльна. Нет строгих ограничений. Можете выбирать нейтральную цветовую гамму, а можете отдавать предпочтения кричащим расцветкам

Актуальны и различные принты. Иногда, довольно смелые и необычные.

Чтобы купить такие шорты, не обязательно тратить много времени на шоппинг. Просто загляните в ближайший Интертоп или интернет-магазин.

Обязательно побалуйте себя обновкой. Новые шортики подарят вам отличное настроение и позволят чувствовать уверенность каждый день.