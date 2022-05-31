Останній дзвоник дистанційно

Сотні юних кропивничан випускаються зі шкіл цими днями. Як розповіла начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко, «майже у всіх школах наші учні закінчили навчальний рік 31 травня, таких закладів – 35. Школярі ще п’яти закладів завершили навчальний рік 1-го червня. Свято останнього дзвоника пройшло дистанційно, кожен навчальний заклад продумав і підготував свій формат цього заходу – це й завчасно підготовлені відео, онлайн-зустрічі з класними керівниками та адміністрацією або вечірні зустрічі разом із батьками».

Діти, які подорослішали, йдуть у доросле життя, а їм на заміну приходить малеча. Життя триває.

У ліцеї «Науковий» Кропивницької міської ради (18 школа) дістанційний випускний відбувся 31 травня. На фото – випускниця ліцею Софія Компанієць.