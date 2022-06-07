З 28 травня відновив роботу театр імені Кропивницького. Афіша сформована з улюблених театралами вистав. У минулу неділю це була «Циганка Аза» – яскрава, барвиста, музична.

Глядачів було не так багато, як зазвичай. Бо грати на повний зал, спостерігати аншлаг завжди приємно. Може, хтось ще не знає, що є чудова можливість провести півтори – дві години без війни, насолоджуючись дійством? Зверніть увагу на анонси театру. Найближчими днями можна подивитися «За двома зайцями», «Вічний закон материнства», «Позичений чоловік» та інші. Щодо сирен не переживайте – поруч є просторе укриття. Не втрачайте шанс на естетичне задоволення!