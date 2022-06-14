Допоможе ЮНІСЕФ

Майданчиком для впровадження кількох проєктів Дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ – став Кропивницький під час війни. Передовсім ЮНІСЕФ опікується тут дітьми із переселенських сімей. Готується меморандум про співпрацю між місцевим представництвом ЮНІСЕФ і обласною військовою адміністрацією.

За один з напрямків цієї роботи – «Спільно. Точки зустрічі» – відповідає Олександр Кашлаков, який і сам – переселенець, перебрався зі Слов’янська. Його «точки» – у приміщеннях Центральноукраїнського будинку художньої та технічної творчості, НВ № 6 та ЦВПУ імені Федоровського. Там – і психологічні консультації, і факультативні заняття зі шкільної програми, і роздача гуманітарки.

Обсяги гуманітарки, розданої Дитячим фондом у Кропивницькому, – величезні. Тільки гігієнічних наборів через центр «Територія успіху» – сімнадцять з половиною тонн. Місцеві лікарні отримали медичні товари. Проводяться навчання працівників соцсфери.

Кілька днів тому в Ковалівському парку появився велетенський намет із символікою ЮНІСЕФ. Завдяки іграшкам це місце уже полюбилося малечі.

Тут переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу (підгузки та інші засоби гігієни), дізнатися про належні їм грошові виплати (у тому числі від ЮНІСЕФ), про адміністративні послуги від влади, про те, як знайти роботу та житло.

Серед адміністраторів – Олена, яка прибула з чоловіком і семирічною дочкою в Кропивницький з Харкова. Каже, що дитина сприймала звуки вибухів і біганину в укриття як гру і що вже тут дізналася від психологів: є такий феномен. Чоловік знайшов у Кропивницькому роботу, а Олена – ще в пошуку. У недалекому минулому вона була артисткою харківського театру.