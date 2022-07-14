Як навчитися жити по власних можливостях та грамотно витрачати зароблені кошти?

Правила грамотного витрачання коштів

Матеріальне становище людини не залежить від того, скільки вона заробляє. Ключовим моментом тут є те, як вона витрачає зароблені кошти. Можна заробляти чимало за мірками сьогодення, але не вміти правильно і мудро розпоряджатися бюджетом. У цьому випадку відкласти та примножити капітал не вийде.

Гроші мають працювати

Пасивний дохід є основою фінансової грамотності. Збереження не мають лежати під подушкою. Цим принципом керуються усі розумні та багаті люди. Отримувати пасивний дохід можна по-різному. Хтось вкладає кошти в цінні папери, криптовалюту чи нерухомість. Хтось інвестує у ігрові автомати онлайн, які дозволяють виводити кошти з казино Приват24. Дехто купує золото чи інвестує у цікаві стартапи.

У будь-якому випадку до вибору способу інвестування потрібно підходити дуже серйозно.

По-перше, слід добре розібратися у тому інструменті, в який ви плануєте вкладати кошти. При цьому, за допомогою можна звертатися лише до професіоналів.

По-друге, враховувати всі ризики, з якими доведеться зіштовхнутися.

По-третє, інвестувати лише у перевірені інструменти. Це допоможе уникнути шахраїв та зберегти капітал.