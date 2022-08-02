Німеччина заспіває українською!

22 липня в «УЦ» був опублікований матеріал «Закрите море», де навігаційний помічник капітана контейнерного флоту Сергій Мойсов розповідав про особливості морської блокади України. Згодом з’ясувалося, що він пише музику та під час відпустки бере участь у благодійних концертах для ЗСУ, які вже кілька місяців проходять у Гамбурзі.

– Сергію, як моряк став артистом?

– Коли ми стояли в Гамбурзі, у порту був страйк, тому ми тиждень мали вільний час, тому я побував на благодійному концерті, який давали вихідці з України. Мене зачепило, бо я закінчив музичну школу по класу гітари – класичної шестиструнки, а потім дідусь подарував мені електрогітару. На ній грати цікавіше, у нас була своя група, яка переспівувала відомі пісні тогочасних рок-виконавців. Я грав на соло-гітарі, це було до того, як я пішов у море. Там, щоб не забути, я став писати свою музику, інколи граю для екіпажу – чому б і ні? Але частіше пишу для себе, є ноутбук, записую, намагаюся «склеїти до купи» те, що вийшло.

– Що граєш?

– Інструментальний класичний рок. Мені тато розповідав, які в його молодості були рок-групи, це, як кажуть, класика, але зараз інша музика, вона стала важчою, агресивнішою, мабуть. А я пишу мелодії агресивні та мелодійні одночасно, намагаюся знайти студію звукозапису, щоб зробити якісний запис, бо, якщо хочеш якісний звук, необхідно мати дорогу апаратуру.

– Розкажи про ваші концерти в Гамбурзі.

– Я написав організатору й ведучому Віталію Перфільєву та запропонував свої послуги для участі в благодійному концерті. Арт-директором цього проєкту працює відома акторка, головна героїня серіалу «Папік» Даша Петрожицька. Ідея – популяризація української мови й пісень, їхня група називається «Голос вільних людей» – Free people voice. В концертах може брати участь будь-яка людина з талантами музиканта, співака чи декламатора. Вас переглянуть – обов’язково включать, як і мене. Я тоді ж відпросився в місто, відіграв концерт і повернувся на судно. Дар’я інколи жартує, що «скоро українські пісні будуть і німці співати». Їм дійсно дуже подобається, вони активно приходять на концерти, які відбувалися в Гамбурзі, у клубі «Індра», але він зараз на ремонті, тому концерт минулого тижня ми грали просто в парку.

– Як вас зустрічають люди?

– На концерти ходять українці, місцеві мешканці, поляки, мешканці сусідніх країн. Більше всього німців, вхід безплатний, але під час концерту оголошуємо, що йде збір коштів на автобус для ЗСУ, на 15-му концерті, які проходять раз на тиждень, було зібрано 423 євро. Ці гроші акумулюються і відправляють за адресою – як можемо, так і допомагаємо. Я їздив минулого тижня в Гамбург, і на ці вихідні збираюся з Праги туди, хоча це й далекувато.

Я почув, що Кропивницький обстріляли ракетами. Це жахливо й важко. Знаєте, наші концерти допомагають і в таких ситуаціях, бо на них приходять люди, спілкуються та відчувають підтримку один одного. Якщо людина одна – переживання дуже тиснуть, а коли ми разом, то нам легше. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться й усі наші люди повернуться додому.

– Передавай привіт твоїм друзям-музикантам.

– Дякую.