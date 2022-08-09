«Культурний фронт»

Поступово завершуються літні відпустки, наші митці повертаються до основної роботи. І не тільки основної – з’явилося оголошення про набір дітей в театральну майстерню «Авангард», яку очолюють актори театру Кропивницького Валерій Ланецький та Інна Дорошенко. З Інною ми поговорили.

– Війна принесла страх. Не так за своє життя, як за життя дітей, онуків. Були паніка, депресія, сльози. А потім я взяла себе в руки. І колектив театру також. Ми стали робити корисні речі для армії, для людей, яким ще важче. Це рятувало. Але ми дуже сумували без роботи.

Акторка розповіла, що попри те, що робота в театрі призупинилася, театральна майстерня в режимі онлайн продовжувала свою діяльність. Вихованці, навіть ті, хто з батьками поїхав за кордон, виходили на зв’язок, брали участь у заняттях зі сценічної мови, співали патріотичні пісні, читали вірші.

Коли актори театру корифеїв вирішили організувати благодійний концерт, до участі долучилися й вихованці «Авангарду», які залишилися в місті. Навіть ті, хто поїхав, надсилали свої відеоматеріали, які використовувалися під час концертів. Виступали на різних майданчиках, і це допомагало себе опанувати, не розклеїтися остаточно, бути впевненими у кращому майбутньому.