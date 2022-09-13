Проєкт з пошуку непростих рішень

Слов’янський культурний центр «Задзеркалля» з Донеччини – одна з активних та дієвих громадських організацій, які не могли й не хотіли продовжувати свою діяльність в окупації та переїхали до Кіровоградщини. Він вже створив кілька програм на підтримку дітей та підлітків нашої області. Зокрема, відкрив в обласному центрі громадський простір GOGLE87 та запустив інноваційну програму для молоді UPSHIFT.

Які навички та здібності найважливіші для юнацтва в сучасних умовах? Аналітичне мислення та активне навчання, розв’язання складних проблем та лідерство. Ці та інші якості будуть розвивати у молоді, котра подасть свої заявки до участі у програмі UPSHIFT, щоб стати супергероями змін.

Організатори запрошують не окремих людей, а команди із трьох-п’яти осіб віком 14-24 роки, які прагнуть активно вирішувати актуальні проблеми у своїх громадах. У першому відборі зусилля молоді мають бути спрямовані на покращення якості освітніх процесів, котрі ускладнилися через пандемію COVID-19, а потім і через воєнні дії.

– За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) ми пропонуємо підліткам та молоді пошукати відповіді на актуальні виклики в освітньому процесі. Очікуємо, що учасники та учасниці подадуть свої ідеї про те, як зробити процес навчання школярів та студентів більш безпечним, цікавим та якісним, – повідомляє керівник Слов’янського культурного центру «Задзеркалля» Олександр Кашлаков. Ми зустрілися з ним у громадському просторі GOGLE 87, що його створила команда пана Олександра, і де наразі діє імпровізований офіс організації. Як стає зрозуміло з назви, простір працює за адресою вулиця Гоголя, 87 і слугує місцем проведення різноманітних освітніх заходів за участі вимушено переміщених осіб та городян Кропивницького.

Повертаючись до програми UPSHIFT, потрібно знати, що у вересні триває перший відбір, у рамках якого до участі запросять десять команд. Усього ж таких хвиль на Кіровоградщині буде десять. Тож потенційно біля ста проєктів буде підтримано й профінансовано фондом ЮНІСЕФ. Кожна «хвиля» триватиме три місяці, і після подачі ідей командами відбудеться розгляд заявок журі. Далі кожна команда пройде навчання та отримає ментора, щоб втілювати свої ідеї в життя. На етапі подачі заявки командам не потрібно мати готове рішення або проєкт, натомість варто зосередитись саме на формулюванні проблеми та її негативних наслідках, які молодь хоче подолати. Якраз у процесі навчання та роботи у програмі UPSHIFT під наставництвом дорослих експертів та експерток школярі та студенти зможуть знайти оптимальне інноваційне рішення для цієї проблеми.

Олександра Шевченко, Віктор Крупський. «УЦ».