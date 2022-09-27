У Кропивницькому буде світова гра

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті у Кропивницькому наймолодший вуз, але водночас найпередовіший. Днями на базі навчального закладу відбудеться подія світового рівня – міжнародний хакатон (форум, збір, збіговисько якщо хочете) з розробки комп’ютерних ігор. Організація Global Game Jam проводить таку акцію вже 51 раз (двічі на рік). Усякий бажаючий може долучитися й створити сам чи у складі команди нову гру, новий Doom чи Angry Birds.

1 жовтня, о 12 годині, в ЕТІ починається разом з усім світом найбільший онлайновий гейм-джем, конкурс зі створення комп’ютерних ігор. Якщо ви маєте навички програмування, цікавитесь IT-технологіями чи вам просто цікаво, приходьте, в ЕТІ раді всім.

Що це таке, цей джем чи хакатон? Десятки тисяч людей з усього світу отримують 1 жовтня тему, на яку треба створити нову комп’ютерну гру. На це дається 72 години (якщо хтось придумає й напише гру швидше, це вітається). За всю історію існування цього дійства було створено сотні популярних ігор, які мають комерційний успіх.

Працює цей гейм-джем, що має ще назву Ludum Dare («дай гру» у перекладі з латини) в онлайн-форматі. Але для розвитку й гуртування IT-спільноти в Кропивницькому вирішили трохи додати живого спілкування. До того ж, регіональний координатор Global Game Jam Олексій Ізвалов є доцентом кафедри прикладної механіки та IT в інституті.

У програмі заходу: відкрита лекція «Створити гру за 48 годин – реально» кандидата технічних наук Олексія Ізвалова; історії успіху ігор, які були започатковані на гейм-джемах; спілкування з учасниками попередніх змагань з розробки ігор та представниками ігробудівних компаній Кропивницького (так, у нашому місті також створюють комп’ютерні ігри); оголошення теми Ludum Dare 51; мозковий штурм ідей ігор для відображення теми.

До речі, керівництво ЕТІ передбачило грошове заохочення для тих кропивничан, хто за підсумками світового конкурсу, особисто чи в складі команди, набере більше балів.

Розробка ігор є інтердисциплінарною діяльностю, яка містить: програмування ігрового циклу та штучного інтелекту, створення графіки, анімацію, розробку інтерфейсу користувача, написання текстів, розрахунок та балансування параметрів внутрішньоігрової економіки, створення матеріалів для презентації гри, менеджмент процесів у роботі команди розробки.

Цікаві задачі знайдуться для учасників будь-якого профілю, приходьте, незалежно від віку. Участь абсолютно безкоштовна. Якщо ви студентського віку, то участь у Ludum Dare – це дуже непогана частина резюме. А власноруч створена гра – це прикраса портфоліо – будь-якому розумному роботодавцю сподобається. А може, навчившись тонкощам, ви й розробите гру, яка «порве» світ, і ви заробите мільйони.

Отже, приходьте до Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, вулиця Євгена Чикаленка,3, у суботу, 1 жовтня, о 12 годині. Буде цікаво та корисно!