«Культурний фронт»

Майже аншлаг і відсутність сирен – так пройшов гала-концерт «З Україною в серці», присвячений відкриттю 78-го концертного сезону Кіровоградської обласної філармонії. Дві години запальних танців, щирих пісень, чарівної музики. Артисти продемонстрували глядачеві свою майстерність, глядач відповів вдячними оплесками та квітами.

З початку війни філармонія не відпочивала. Активно волонтерили (і продовжують це робити) і готувалися до відкриття чергового сезону. Дехто із співробітників на фронті – хлопці пішли добровільно, решта працюють. Концертна програма помітно оновилася. Традиційно із захопленням були сприйняті «Зоряни». До сліз – майстерність камерного оркестру «Концертіно». Як свіже повітря – інструментальний ансамбль «Єлисавет-ретро». Солісти – як завжди, на висоті.

Цей рік ювілейний для філармонії. «Концертіно» святкуватиме 50-річчя, «Єлисавет-ретро» – 30 років. Чи не завадить війна святковим концертам? Втім, директорка філармонії Наталія Агапєєва сказала, що всі колективи готуються до найголовнішого, найважливішого концерту, на який ми з нетерпінням очікуємо, – переможного.