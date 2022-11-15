Олександрія «рулить»

Представник Олександрійського центру сучасного мистецтва, голова молодіжної ради міста Сергій Грес взяв участь у благодійному проєкті «Об’єднані перемогами», який відбувся цими вихідними у Львові. Метою ініціативи було зібрати 240 тисяч гривень на позашляховик для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького.

До благодійної акції загалом долучилося 25 митців, кожен із яких представляв свій регіон і Україну в цілому. На одній великій стіні майстри й майстрині творили вуличну галерею. Завданням було зобразити свій регіон так, як його відчуває митець.

У центрі картини Сергій Грес зобразив чемпіона світу з паркуру, олександрійця Богдана Колмакова, який розбиває стіну окупації з портретом ката Кірова. Разом з Богданом на перший план виступає Марко Кропивницький, на честь якого тепер і називають обласний центр. Кошти зібрали, авто купили.

Ще про машини. Два легковики та один позашляховик – такий черговий внесок у перемогу зробила організація Supporters Alexandria. Кошти на дві машини ультрас зібрали завдяки донатам та різноманітним акціям, а одну автівку олександрійським вболівальникам-волонтерам подарували. На знак, так би мовити, подяки в 13-му турі української футбольної Прем’єр-ліги футбольний клуб «Олександрія» виграв у «Вереса» з Рівного з рахунком 3:2.

8 листопада на базі мультипрофільного ліцею відбувся благодійний фізкультурно-спортивний захід серед вчителів закладів загальної середньої освіти на підтримку Збройних сил України (на фото). У спартакіаді взяли участь колективи 17 шкіл, які показали майстерність гри в волейбол, настільний теніс, дартс, а також стрільби з пневматичної гвинтівки. На заході вдалося зібрати 28 тисяч 100 гривень, які будуть перераховані військовому госпіталю для придбання реабілітаційного обладнання.

Робота олександрійського художника Олександра Охапкіна зайняла друге місце серед п’яти інших ескізів у конкурсі «Укрпошти» на різдвяну марку. Олександр Охапкін – заслужений художник України, який працює в жанрі іконопису. На його ескізі зображений український військовий з колядниками. Перемогу отримала ілюстрація «Роз’єднані війною», що створила 11-класниця з прифронтового Миколаєва Валерія Михайлова. На ескізі зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона – на самоті, він – на лінії вогню. Нову різдвяну поштову марку випустять у грудні.

Унікально для нашої області в Олександрії працівники комунального підприємства збирають опале листя машиною-пилососом. Універсальний автомобіль придбали торік за гроші міського бюджету, понад 6 мільйонів гривень. У бункер для сміття, який заповнюється за менш ніж годину роботи, вміщається 7 кубів листя. Коли не було цієї машини, автомобіль ЗІЛ робив дві ходки за день, і завантажувати листя треба було вручну. А машина-пилосос виконує чотири ходки. За день з міста вивозять 28 кубів сухого листя. На літо та зиму машина трансформується. Влітку щітки підмітають вулиці та відразу збирають у бункер пил та різний бруд. Працює система зволоження та додатковий пилосос, який дозволяє збирати дрібне сміття та листя. Взимку до машини додається сніжний плуг і розкидувач для піску та солі. Подібної техніки в Україні одиниці.