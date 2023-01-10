Війна війною, а ми будуємо

Днями завершено ремонт траси та шляхопроводу через Знам’янку Другу на головний транспортний вузол Кіровоградщини – Знам’янку. Саме під цим шляхопроводом проходять залізничні колії з найбільш напруженим рухом. Шляхопроводу більше 60 років, ремонтувати його було недоцільно, тому вирішено повністю розібрати, рішення приймалося на найвищому рівні в столиці.

Об’їжджали ділянку будівництва аж через Олександрівку (вантажівки) і Богданівку (легковики). Але задля економії палива деякі водії вантажівок їхали через Богданівку, це кілометрів на 80 коротше, і вигода у витратах чимала. У Богданівці, а це одне з найбільш населених сіл області, мешканці навіть протестували проти руху таких вантажних автомобілів – ті й проїжджали через село майже вночі, і розбивали дорогу, яка насправді була розрахована ще на проїзд возами на конях сто років тому, і навіть будинки пішли тріщинами через багатотонні вантажівки.

«Зараз цю проблему знято, і разом з нею ще багато транспортних проблем області, – розповіла “УЦ” заступниця керівника Служби автомобільних доріг області Жанна Петрович. – Траса одна з найважливіших, нею пролягає міжнародна дорога Стрий – Ізварине».

Ремонт траси й побудова нового шляхопроводу тривали трохи більше 16 місяців. Планували закінчити роботу раніше, але на процес вплинули погані погодні умови та війна – пів року після 24 лютого не було змоги продовжувати роботи. На все про все для дороги та шляхопроводу пішла рекордна сума грошей – 210 мільйонів гривень, усі з державного бюджету. Пішохідні доріжки через шляхопровід ще в стані добудови – але, чесно кажучи, не так багато людей там ходить.

Роботу провів Мостобудівельний загін №112 з Броварів Київської області. Чому не місцеві підрядники? На жаль, у Кіровоградській області немає підприємств, у яких є спеціалізована техніка для подібних робіт. А цей загін №112 вже майже два десятиріччя працює в нашому регіоні, чимало доріг і мостів області відновлено чи побудовано завдяки їм – це і міст в Олександрії в напрямку на Дніпро, окружна дорога повз Знам’янку та інші ділянки.

Новий шляхопровід ширший за попередній на два метри. Кожен водій, який їхав на Знам’янку та зі Знам’янки, пам’ятає, як важко було там проїжджати, особливо якщо назустріч йшла якась фура і її водій обминав жахливі вибоїни, які там були. Ледве дзеркалами не торкались на тому переїзді.

Відновлення важливої транспортної артерії позитивно вплине на економіку області – вантажопотік повернеться до рівня кращих часів, навіть якщо просто власники придорожніх кафе, АЗС, готелів знову зароблятимуть більше.