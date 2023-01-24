На ринок праці закинули зарплатні приманки

Work.ua відхилив понад 1 300 вакансій через завищені зарплати та закликав роботодавців дотримуватись принципів чесного найму, а шукачів — уважно розглядати вакансії.

У змаганні за увагу шукачів деякі роботодавці вдаються до мудрощів. Зокрема, вказують у вакансіях широкий діапазон зарплат, наприклад, від 10 000 до 200 000 грн. Пояснюють вони це тим, що у співробітника буде гарантована ставка та змінна частина, що залежатиме від працівника та виторгу, який він принесе бізнесу.

Зарплати з п’ятьма нулями зазвичай вказують у вакансіях менеджерів з продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, рієлторів, медіабаєрів. Та у більшості випадків для пересічного працівника такий дохід недосяжний. Тож цей прийом формує завищені очікування і, як результат, розчарування шукача та роботодавця, від якого йде незадоволений співробітник. Єдина мета таких маневрів — охоплення більшої кількості шукачів: що вища зарплата, то вище вакансія підіймається в результатах пошуку, то більше людей потрапляють у воронку найму.

Варто зауважити, що це не вакансії від шахраїв, а від реальних роботодавців, які просто вказують рекордну зарплату найкращого співробітника і таким чином намагаються привернути до себе більше уваги.

Експерти Work.ua дослідили питання та визначили, що діапазон зарплати у рамках однієї вакансії може становити х3. Тобто у вакансії, де мінімальна ставка 15 000 грн, максимальна зарплата може бути 45 000 грн. Вакансії, в яких діапазон ширше, ніж х3, варто піддавати критичному аналізу. Разом з тим можуть бути винятки. Наприклад, у вакансіях викладачів англійської, де зарплата залежить від відпрацьованих годин, діапазон може бути від 2 500 до 15 000 грн.

Через вказування завищених діапазонів зарплат Work.ua відмовив у публікації понад 1 300 вакансій та закликав учасників ринку праці поважати одне одного: роботодавців вказувати досяжні зарплати й дотримуватись принципів чесного найму, а шукачів — уважно розглядати вакансії в інтернеті та не соромитись запитувати у роботодавця:

з чого складається зарплата;

за яких умов вона нараховується;

що потрібно зробити, щоб її отримати.

Уважне ознайомлення з вакансіями — ключ до пошуку надійної роботи.

Work.ua закликає колег з ринку також звернути увагу на коректність діапазону заробітних плат, вказаних у вакансіях, щоб серед роботодавців зберігався принцип чесного найму в Україні.

Нагадаємо, середня зарплата по Україні складає 15 000 грн. Але окрім цього середнього показника, варто детальніше дивитися на ситуацію з діапазоном, зважаючи на ту чи іншу спеціальність та регіон. Також важливу роль відіграє попит у кожному з сегментів. Наприклад, середня заробітна плата у продавця-консультанта складає 12 000 грн, але приблизно у 20% пропозицій — більше ніж 16 000 грн.

Десятка посад за популярністю та середня зарплата:

Продавець-консультант — 12 000 грн. Менеджер з продажу — 20 000 грн. Водій — 22 000 грн. Кухар — 14 000 грн. Адміністратор — 13 500 грн. Бухгалтер — 15 500 грн. Касир — 11 900 грн. Менеджер по роботі з клієнтами — 17 500 грн. Офіс-менеджер — 14 000 грн. Торговий представник — 21 000 грн.

Ознайомитися з рівнем заробітних плат за посадами, категоріями та містами можна у розділі зі статистикою зарплат на Work.ua.