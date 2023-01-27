Какие KPI малого и среднего бизнеса улучшит CRM-система

Небольшие фирмы часто не имеют свободных денежных ресурсов и времени, чтобы системно работать над улучшением клиентоориентированности без дополнительных вложений. А именно сервис, ориентированный на покупателя, в долгосрочной перспективе приводит к увеличению продаж и росту дохода.

Поэтому оптимальным способом достижения цели есть интеграция комплексного решения для управления бизнесом. В этом поможет система Crm.

CRM – основа клиентоориентированности

Она позволяет малому и среднему бизнесу управлять контактами с клиентами, выстраивать длительные и последовательные отношения, а также оптимизировать время, которое раньше тратилось на монотонные задачи. Однажды введя такой инструмент, вы оптимизируете до 90% рутинных процессов.

Благодаря этому инструменту компания может автоматизировать продажи, отслеживать и анализировать клиентскую активность, собирать и хранить информацию о покупателях в единой базе данных, постоянно улучшать коммуникацию с клиентами, обеспечивая быструю и ответную информацию на их запросы, предоставлять менеджерам инструменты для оценки и прогнозирования продаж.

Какие показатели работы улучшает CRM-система

CRM-система комплексно прокачивает практически все направления в ecommerce и сфере услуг:

конверсия в продаже — автоматизация и отслеживание клиентской активности помогает увеличить количество сделок и доход:

клиентоориентированность – вы сможете лучше понимать потребности и преимущества клиентов, благодаря чему повысите клиентоориентированность бизнеса;

частоту покупок – понимание клиентских предпочтений и настройка маркетинговых кампаний на их основе приведет к росту повторных покупок;

эффективность маркетинга – знание особенностей и “хотелок” ваших покупателей позволяет перейти к персонализированному маркетингу, основанному на конкретных данных, а не на предположениях;

уменьшение оттока клиентов благодаря отслеживанию и анализу обращений, а также более быстрому и точному выявлению проблемных зон.

И самое главное – топ-менеджеры видят эффективность работы CRM-системы буквально сразу после внедрения. Для этого практически все современные решения предлагают аналитику. В KeyCRM, например, она организована в виде визуальных наглядных отчетов, позволяющих оценить разные показатели в разрезе отделений или конкретного сотрудника за любой выбранный период времени.