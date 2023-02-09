№6 (1523)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 9 лютого 2023 року

Команда «Фас!»

Вступайте до «Гвардії наступу»!

Знову нові назви

Незламна Олександрія

«Хто, як не я?»

«Наш син знає, що дідусь Павло – на небі»

Свята справа

«І заохочення до подальших трудів»

Польські правила «всиновлення» кошеняти

«Дивіться вгору й згадуйте Пунгіна»

«Карате – це солідарність»

 