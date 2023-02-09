Номер тижневика «УЦ» від 9 лютого 2023 року
Вступайте до «Гвардії наступу»!
«Наш син знає, що дідусь Павло – на небі»
«І заохочення до подальших трудів»
Польські правила «всиновлення» кошеняти
«Дивіться вгору й згадуйте Пунгіна»
Номер тижневика «УЦ» від 9 лютого 2023 року
Вступайте до «Гвардії наступу»!
«Наш син знає, що дідусь Павло – на небі»
«І заохочення до подальших трудів»
Польські правила «всиновлення» кошеняти
«Дивіться вгору й згадуйте Пунгіна»
Як можна отримати УБД і хто приймає рішення?