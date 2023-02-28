Слот Penalty Shoot Out — как выиграть серию пенальти

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Обзор геймплея Пенальти Шутаут

Правила игры просты и понятны каждому. После загрузки эмулятора нужно выбрать страну, за которую вы будете выступать, сделать ставку и пробить серию пенальти. Для этого можете назначить конкретную зону между стойками ворот, куда полетит мяч после удара, или, полагаясь на волю случая, довериться рандомизатору.

Забитый гол приносит выигрыш, тогда как отраженная голкипером атака автоматически приводит к поражению. После каждого добытого очка у вас будет возможность продолжить игру или забрать деньги. Максимально есть возможность реализовать 5 голов за раунд, точно также как и проиграть на любом из этапов.

Penalty Shoot Out получил настройки с низкой волатильностью и отдачей на уровне 96%. Крупный приз достигает 30-кратной ставки.

Как выиграть в Пенальти Шатаут: стратегии и рекомендации

Главной победой считаются пять реализованных ударов по воротам соперника. Ход игры отображается вверху экрана, где нарисована шкала с коэффициентами от флага сборной, за которую вы играете, до флага соперника.

Если говорить начистоту, ни одна стратегия Penalty Shoot Out не гарантирует выигрыша. Однако гемблеры продолжают искать «беспроигрышные» тактики, чаще других используя такие модели ставок:

Мартингейла — сводится к тому, что необходимо после неудачи удвоить ставку, а после успеха — уменьшить;

Парлай — предполагает увеличение суммы бета только в случае выигрыша;

По одной линии — суть в том, что бить по воротам нужно всегда в одну зону, делая небольшие ставки и пытаясь компенсировать убытки.

На деле такие и подобные им схемы игры в Пенальти Шутаут оправдывают себя исключительно случайно. Никакой закономерности в этом не прослеживается; вам банально везет либо нет.

Главное правило для любого клиента онлайн-казино — ограничивать риски. Поможет в этом только контроль азарта, банкролл-менеджмент и лимитирование убытков к допустимому уровню.