Слот Penalty Shoot Out – як виграти серію пенальті

RU

Ви любите грати у футбол? Чи вселяєте жах у суперників на полі? А, можливо, є пристрасним фанатом цього спорту? Незалежно від мотивації, слот Penalty Shoot Out задовольнить ваші пристрасті, дозволить вгамувати спрагу до азарту, а при вдалому збігу обставин ще й дасть заробити.

Детальний огляд цього гучного грального автомата від Evoplay у пропозиції легального казино Париматч викладено на сайті https://gorlovka.ua/News/Article/22175. Якщо бажаєте дізнатися, як отримати бонус до 40 000 гривень за реєстрацію в PM Casino, рекомендуємо матеріал до прочитання.

Огляд геймплею Пенальті Шутаут

Правила гри прості та зрозумілі кожному. Після завантаження емулятора потрібно вибрати країну, за яку ви виступатимете, зробити ставку та пробити серію пенальті. Для цього можете призначити конкретну зону між стійками воріт, куди полетить м’яч після удару, або, покладаючись на випадок, довіритися рандомізатору.

Забитий гол приносить виграш, тоді як атака, що відбита голкіпером, автоматично призводить до поразки. Після кожного видобутого очка ви матимете можливість продовжити гру або забрати гроші. Максимально є можливість реалізувати 5 голів за раунд, так само, як і програти на будь-якому з етапів.

Penalty Shoot Out отримав налаштування з низькою волатильністю та віддачею на рівні 96%. Великий приз сягає 30-кратної ставки.

Як виграти в Пенальті Шатаут: стратегії та рекомендації

Головною перемогою вважаються п’ять реалізованих ударів по воротах суперника. Хід гри відображається у верхній частині екрана, де намальована шкала з коефіцієнтами від прапора збірної, за яку ви граєте, до прапора суперника.

Якщо говорити відверто, жодна стратегія Penalty Shoot Out не гарантує виграшу. Проте гемблери продовжують шукати «безпрограшні» тактики, найчастіше використовуючи такі моделі ставок:

– мартингейл – зводиться до того, що необхідно після невдачі подвоїти ставку, а після успіху – зменшити;

– парлай – передбачає збільшення суми бета тільки у разі виграшу;

– по одній лінії – суть у тому, що бити по воротах потрібно завжди в одну зону, роблячи невеликі ставки та намагаючись компенсувати збитки.

Насправді такі й подібні до них схеми гри в Пенальті Шутаут виправдовують себе виключно випадково. Жодної закономірності в цьому не простежується; вам банально щастить чи ні.

Головне правило для будь-якого клієнта онлайн-казино – обмежувати ризики. Допоможе в цьому лише контроль азарту, банкролл-менеджмент та лімітування збитків до допустимого рівня.