Не почуватися чужинцями

Після тривалої перерви у Кіровоградській ОВА провели засідання координаційної ради з питань допомоги внутрішньо переміщеним особам. Відбувся загальний звіт про досягнення в цьому напрямку та заслуховували представників окремих громад.

Спочатку трохи статистики. За рік російської навали через Кіровоградщину пройшло більше 170 тисяч вимушених переселенців зі східних областей України. 40 тисяч із них – діти. На початок весни в області проживає біля 80 тисяч осіб, у тому числі 25 тисяч дітей. Кожна громада зустрічала переселенців, допомагала та продовжує робити це й нині, але по-різному. Хтось за цю роботу береться швидко, дотепно й має певний результат, а хтось навіть елементарний звіт про проведену роботу скласти не може.

Зрозуміло, що далеко не всі переселенці потребують допомоги. Є окремий прошарок біженців, які мають і гроші, і транспорт, і місце для проживання. Але більшість не просто потребує допомоги – вона їм вкрай необхідна. У першу чергу людей потрібно розселити й нагодувати. Для цього підключають місцевий бізнес і місцеві громадські організації. На другому етапі виходять на зв’язок із міжнародними гуманітарними спільнотами. Наприклад, у Знам’янці, окрім відомих міжнародних фондів, співпрацюють з організацією «Маріупольці для маріупольців». В Олександрії серед переселенок відшукали найактивніших, трохи підучили їх, як потрібно діяти та що робити, і тепер вони, у свою чергу, навчають інших. Тобто знаходяться нові шляхи для подолання проблем переселенців. А їх з кожним місяцем не меншає. Окрім житла, налагодження побуту та харчування, для них потрібні і робота, і дитсадок, і школа для дітей. Та й кожного дня до міст і сіл області прибувають нові й нові жителі сходу – і треба починати все з початку. Шукати для них житло, налагоджувати харчування, надавати матеріальну допомогу та психологічну підтримку. Кожного дня виникають нові питання, які потрібно вирішувати на місцях. Війна ще не закінчилася, і цих запитів буде ще багато.

Підсумовуючи роботу ради, заступниця начальника обласної ОВА Катерина Колтунова зазначила, що, незважаючии на окремі промахи в окремих районах, робота з переселенцями в області ведеться на гідному рівні. «Головне – потрібно організувати роботу таким чином, щоб переселенці відчували себе на кіровоградській землі так, нібито вони в рідному краї, у своїй домівці, серед своїх друзів. Щоб не відчували себе чужинцями», – переконана Колтунова.