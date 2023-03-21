«Конвой для арешту путіна готовий»

У кожному жарті є лише частка жарту, а решта – правда. Це фото та підпис до нього з Фейсбук-сторінки заступника голови Кіровоградської обласної ради Дмитра Лінька, який із самого початку широкомасштабної агресії росії захищає нашу країну в лавах ЗСУ. Що й казати, гідна реакція на рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт військового злочинця путіна в.в.

А далі – ексклюзивний коментар Дмитра Лінька для «УЦ»:

– Ордер на арешт Путіна буде виконаний! Попередні два диктатори – Муамар Каддафі з Лівії та Омар Аль-Башир з Судану, яким міжнародний кримінальний суд видавав ордер на арешт, – закінчили дуже погано. Каддафі вбили повстанці, Аль-Башир сидить. Арешт Путіна буде хорошим фіналом цієї війни. Ми готові все для цього зробити!