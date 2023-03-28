Відкритй лист

Начальнику Кіровоградської обласної військової адміністрації Райковичу А.П.

Народному депутату України Дануці О.А.

Депутатам Кіровоградської обласної ради

Депутатам Кропивницької міської ради

Звертаємося до вас з проханням клопотати перед президентом України про присвоєння звання «Герой України» посмертно льотчику Жиброву Олександру Олександровичу, який загинув 24 лютого 2022 року, захищаючи Україну від російських загарбників.

Командир ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації ім. генерала-лейтенанта Василя Нікіфорова підполковник Олександр Жибров, керуючи літаком-штурмовиком Су-25, виконував бойове завдання зі знищення ворожої колони понтонно-мостової техніки, яка мала забезпечити переправу росіян через Дніпро до Херсона. Літак, яким керував Олександр Жибров, збито ворожою ППО. Катапультуватися льотчик не зміг через малу висоту та скерував свій штурмовик на колону російської техніки, остаточно знищивши її.

Олександра Жиброва пам’ятає багато кропивничан. Він тривалий час проживав у Кіровограді, тут закінчив з відзнакою загальноосвітню школу № 8. Починав літати юнаком в місцевому авіаклубі ДТСААФ. Здобувши фах військового льотчика, служив в авіаційному полку в Канатовому. Продовжуючи службу в інших військових частинах, підтримував тісні звязки з Кропивницьким. Тут мешкають його батьки, друзі. Тут його поховано. Статтю про нього опубліковано в газеті «Україна-Центр» (№ 13 (1530), «Бачимо в небі синові очі»).

Присвоєння Олександру Жиброву звання «Герой України» посмертно буде гідним пошануванням його подвигу.

Колектив редакції тижневика «Україна-Центр».