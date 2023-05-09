«В місті платять усі»

Як відомо, риба шукає де глибше. А деякі люди – де риба й гроші. Наприклад, влаштовуються в рибоохоронний патруль.

Вони познайомилися 20 жовтня минулого року в Кропивницькому, на ринку, біля балії з товстолобиками і коропами. До торговця підійшов солідний чолов’яга і, відрекомендувавшись державним рибінспектором, накрив його мокрим рядном – зажадав документів, які підтверджували б законність придбання риби і її доброякісність. Продавець чесно відповів, що на усіх його п’ятьох точках торгівля здійснюється без документів. Інспектор аж зрадів. Він заявив, що це – порушення закону, яке карається штрафом. І додав, що закриє очі на неподобство, якщо матиме з кожної торговельної точки тисячу гривень щомісяця. Також повідомив, що бере як готівкою, так і на банківську карту (SMS з її номером одразу ж вислав торговцеві). «Заплатите – і можете з першого листопада спокійно торгувати», – сказав на прощання.

Продавець поставився до почутого легковажно. Восьмого листопада він попався, так би мовити, на гарячому. Склавши протокол про адміністративне правопорушення, інспектор сказав, що вилучає рибу. Торговець просив залишити товар, але інспектор був невблаганний: «Не платитимете – не торгуватимете. У місті платять усі».

Через три тижні вони зустрілися в кав’ярні у центрі Кропивницького. Там торговець сказав, що кається, і дав інспектору п’ять тисяч гривень – перший місячний платіж. Через кілька днів інспектор вручив йому копію експертного висновку державної лабораторії, запевнивши, що цей папір гарантуватиме недоторканність з боку контролюючих служб. Домовилися й про наступне побачення, 29 грудня.

29 грудня під вечір в офісі обласного управління державного агентства меліорації та рибного господарства було весело – колектив проводжав старий рік. Близько сімнадцятої один з інспекторів вийшов надвір. Там його чекав торговець рибою з п’ятьма тисячами гривень. Інспектор тільки поклав їх у кишеню, як підійшли якісь чоловіки й відрекомендувалися працівниками ДБР. Інспектор викинув купюри на дорогу. Але це його не врятувало. В ультрафіолетових променях руки інспектора засвітилися красивим жовто-зеленим кольором, це вказувало на те, що він таки тримав гроші, помічені спеціальною фарбою.

Так описана ця історія у недавньому вироку Ленінського райсуду Кропивницького. Фігуранту призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 25500 гривень. Крім того, йому заборонили впродовж двох років працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування. Присуд ще не набрав сили, і фігурант вважається невинуватим. Хоча він визнав вину, пояснивши свої вчинки тим, що потребував грошей на лікування матері.

З працівників обласного управління Державного агентства меліорації та рибного господарства він опинився на лаві підсудних не перший. Три роки тому тодішній керівник управління попався на отриманні від підлеглого, інспектора рибоохоронного патруля, якому пообіцяв за успішне проходження службового конкурсу 25 тисяч гривень. Здирника затримали працівники ДБР, а згодом Ленінський райсуд визнав його винним і оштрафував на 85 тисяч гривень.

У січні нинішнього року працівники СБУ затримали одразу двох працівників обласного управління Державного агентства меліорації та рибного господарства. Пресслужба СБУ повідомила, що це сталося в Світловодську «під час вимагання та одержання ними неправомірної вигоди у розмірі 40 000 грн. За дану суму посадовці обіцяли представникам рибопромислових та браконьєрських бригад не перешкоджати займатися виловом риби. За даними слідства, ділки з Державного агентства рибного господарства налагодили незаконну схему вимагання хабарів як з офіційного рибальського бізнесу так і з браконьєрів. Вони на системній основі вимагали щомісячну платню за неперешкоджання у користуванні водними ресурсами. Крім того, посадовці сприяли браконьєрам у незаконному вилові риби, зокрема продажем їм заборонених знарядь лову, які вилучали у ході рибоохоронних рейдів».

На сторінці «Хабарники України» у Фейсбуці повідомлялося, що один із цих двох – колишній секретар Кропивницької міської ради Сергій Бойко. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.