Чому виплату субсидії припинено?

До головного управління надійшло 22 279 заяв на призначення субсидій. Більшість заяв задовольняються, але є випадки, коли заявнику відмовлено у призначенні допомоги – 640 відмов.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, якщо:

домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг);

особа не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, які впливають на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

громадян на день призначення житлової субсидії; особа не повідомила Пенсійний фонд України про обставини, які впливають на визначення права (зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств; зміни соціального статусу членів домогосподарства; зміни у складі сім’ї члена домогосподарства; зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання) протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

виникли обставини, які унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;

особа звернулася із заявою про припинення її надання.

З якої дати припиняється виплата?

Надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виявлено обставини, які впливають на їх отримання (якщо інше не передбачено заявою).

Чи потрібно повертати кошти, які виплачені/нараховані на сплату ЖКП?

Сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається субсидіантом на рахунок Пенсійного фонду України. У разі призначення житлової субсидії на наступний період пенсійна служба має право утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій шляхом їх зменшення не більш як 20 відсотків.

Якщо особа відмовляється добровільно повертати суму надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

Увага!

Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо особа не повернула надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу Пенсійного фонду України або не сплачує суми повернення.

Наталя БУТКОВСЬКА, заступник начальника управління – начальник відділу методології та звітності управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області