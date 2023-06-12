Олександрія щиросердна

Минулий тиждень для всієї України після підриву Каховської ГЕС був важкий. Очільник олександрійської громади Сергій Кузьменко заявив про готовність приймати жителів і тварин із постраждалих районів Херсонщини. А ще в місті привітали медалістів, центральна лікарня отримала спеціальний медичний автомобіль від поляків.

Місто вже облаштовує місця для прийому евакуйованих жителів затоплених територій Херсонщини.

«Громада готова прийняти до 300 постраждалих людей. Зараз ми маємо підтримувати один одного й бути об’єднаними у боротьбі з наслідками ворожої агресії. Вивчаємо потреби мешканців населених пунктів, які постраждали, і готові попрацювати над наданням гуманітарної допомоги», – написав міський голова у своєму Телеграм-каналі.

Також він повідомив, що Фонд «Турбота» закупив для тварин, врятованих із Херсонщини, необхідні медичні препарати. «Собаки й коти вже в Олександрії. Деякі з них потребують лікування. Дякую волонтерам громадської організації “Зоо­допомога” за чуйне серце та добрі справи», – написав Кузьменко.

Місто долучилося до Всеукраїнського збору пластикових кришок для придбання безпілотника для ЗСУ. Акція проводилась із 22 травня по 4 червня за ініціативи Тимофія Клаупіка, Марії Юркян, волонтерів Української Волонтерської Служби у партнерстві з відділом молоді та спорту міської ради. Протягом двох тижнів усі охочі приносили кришечки до закладів освіти, бібліотек, а також магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок». За підсумками акції в Олександрії вдалося зібрати 416 кілограмів, а це більше 200 тисяч кришечок. Зібрані кришечки волонтери відправили організаторам акції з Одеси.

Сергій Кузьменко зустрівся з переможцями предметних олімпіад, Малої академії наук та школярами, які цього року закінчують навчання із золотими та срібними медалями. «На ваші молоді роки припали вже дорослі випробування. Тим не менш, переконаний, коли в людини є мета і вона хоче розвиватися, немає значення, ходить вона в школу чи знаходиться на дистанційному навчанні. Ви тому приклад», – сказав очільник громади.

Кращими серед кращих стали Бугайова Ангеліна, учениця 7 класу Ліцею інформаційних технологій, яка посіла І місце з історії, та Власенко Захар, учень 11 класу ліцею інформаційних технологій, який посів ІІІ місце з інформатики на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Від Сергія Кузьменка отримали подарунки понад 60 переможців, призерів та медалістів громади. Серед найкращих учнів є й вимушені переселенці, які продовжили навчання й здобули успіх в олександрійських загальноосвітніх закладах.

Центральній міській лікарні міста безкоштовно передали спецавтомобіль від служби швидкої медичної допомоги міста Вроцлав Нижньосілезького воєводства. Загалом Кіровоградщині польські партнери передали 8 реанімобілів, які розподілять серед медзакладів області. Окрім Олександрії, спец­автомобіль отримають Новоукраїнська лікарня, Кропивницька центральна міська лікарня, Лікарня швидкої допомоги, Кардіоцентр, станція переливання крові, фізкультурний диспансер, фтизіопульмонологічний центр.