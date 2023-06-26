«Золоті» генератори

Керівниці відділу освіти Знам’янської міськради суд обрав запобіжний захід та відсторонив від роботи. Раніше жінку запідозрили у закупівлі 14 бензинових генераторів за завищеною ціною.

Генератори були придбані Знам’янською міськрадою за кошт громади для шкіл і садочків. Та сума виявилася чималою. На 14 генераторів було витрачено 1 мільйон 544 тисячі 133 гривень. От у правоохоронців і виникли питання. За версією слідства, генератори придбали у підприємства, яке не спеціалізується на продажі генераторів. Ціна ж за одиницю товару в рази перевищувала ринкову вартість. Збитки сягають більше 800 тисяч гривень.

22 червня Знам’янський міськрайонний суд визначив підозрюваній запобіжний захід у виді домашнього арешту. Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора щодо її відсторонення від посади на час досудового розслідування. За статтею, яку інкримінують посадовиці, їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.