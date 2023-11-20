До уваги страхувальників: подання через електронний кабінет повідомлень про виплату “лікарняних” застрахованим особам

Страхувальникам після отримання коштів за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності від Пенсійного фонду України потрібно у встановлені терміни здійснити виплату застрахованим особам коштів та протягом місяця з дня проведення таких виплат надіслати повідомлення встановленої форми про виплату коштів застрахованій особі. Як це зробити?

Пенсійним фондом України реалізовано можливість формування та подання повідомлень про виплату коштів застрахованим особам страхувальниками через електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі ‒ вебпортал): https://portal.pfu.gov.ua/.

Страхувальникам, які зареєструвалися на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП), надано можливість з екранної форми заяви-розрахунку: переглянути повідомлення, сформовані по листках непрацездатності даної заяви-розрахунку; сформувати нове повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, підписати повідомлення КЕП та надіслати його до підсистеми ЕРЛН.

Для цього необхідно здійснити 7 КРОКІВ:

КРОК 1: в розділі “ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК” на вебпорталі обрати “заяву-розрахунок” у статусі “оплачено”;

КРОК 2: натиснути кнопку “СТВОРИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ”;

КРОК 3: в повідомленні за необхідності відредагувати дані та обрати листок непрацездатності для редагування даних щодо виплати;

КРОК 4: внести дату виплати та виплачену суму за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

КРОК 5: після внесення всіх даних сформувати повідомлення;

КРОК 6: ретельно перевірити всі дані та відправити повідомлення до Пенсійного фонду України;

КРОК 7: у розділі “ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ КОШТІВ ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ” переглянути повідомлення та його статус.

Звертаємо особливу увагу! Наразі, в результаті впровадження технічних рішень формування та подачі страхувальниками через електронний кабінет повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, ПОВІДОМЛЕННЯ В ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

!!! Повідомлення про виплату коштів можна сформувати по всіх заявах-розрахунках, в тому числі прийнятих з 2 січня 2023 року.

!!! У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування уповноважені спеціалісти Пенсійного фонду України мають право здійснювати перевірку страхувальника щодо використання коштів Фонду.

Світлана КРИВЕНКО, начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області