Повернення великого баскетболу

Востаннє ми раділи перемогам кропивницької баскетбольної команди ще до початку війни. Тоді підопічні Андрія Бабенка видали феноменальну переможну серію в Першій лізі, вигравши всі матчі регулярної першості. Але пандемія ковіду не дозволила дограти той чемпіонат. Хоча свій кубок за перемогу в групі та золоті нагороди наші баскетболісти отримали.

Потім перемоги були лише на дитячо-юнацькому рівні, коли команда юнаків 2007 року народ­ження під керівництвом Андрія Бабенка неодноразово вигравала чемпіонат Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. А ось на професійній арені в тяжких умовах війни, через відсутність підтримки меценатів та спонсорів, кропивницька команда не мала можливості виступати.

Але праця Андрія Бабенка була помічена – перед початком нового баскетбольного сезону до Кропивницького завітав керівник Всеукраїнського баскетбольного клубу Push Team Євген Пушкарьов. Після його зустрічі з кропивницькими баскетбольними фахівцями було прийняте рішення про створення філії клубу та участь команди «Push-ЦДУ» в чоловічому чемпіонаті Вищої ліги.

Клуб Push Team був заснований в Харкові після повномасштабного вторгнення рашистів до України. Наразі працюють філії клубу в Києві, Кременчуку, Каунасі та Кропивницькому. До занять залучають усіх бажаючих віком від 4 до 17 років.

Як повідомив Андрій Бабенко, у Кропивницькому виявили бажання займатися баскетболом близько 250 юнаків і дівчат. І це при тому, що Push-Team – це спортивний клуб, який працює на комерційній основі й за тренування потрібно платити. Кошти йдуть на оренду тренувальних залів та оплату праці тренерів. У нас на базі двох спортивних залів ЦДУ ім.Винниченка свій досвід вихованцям передають Микита Баранник, який переїхав із Харкова, Антон Антонов, який свого часу грав за кропивницькі та київські команди, а також добре знайомі нашим шанувальникам баскетболу Андрій Бабенко, Олексій Махонько та Іван Рибченко.

Окрім розвитку дитячо-юнацького баскетболу, клуб Push-Team сприяє участі в чемпіонаті Вищої чоловічої ліги командам з Кропивницького та Київського національного університету фізичного виховання та спорту України. У киян ситуація простіша, адже там гравці мають професіональні контракти й отримують зарплату. У нас же кошти виділяються лише на участь команди в чемпіонаті, а ось формуванням складу та заохоченням гравців, за словами Андрія Бабенка, потрібно займатися самостійно. І добре, що є частина коштів від основної діяльності, а базу для тренувань та проведення матчів безоплатно надає керівництво ЦДУ. Завдяки цьому гравці мають можливість шість разів на тиждень тренуватися в ігровому залі та три рази на тиждень – у тренажерному залі. Гроші, які залишаються після усіх витрат, пов’язаних з тренуваннями дітей, витрачаються на підтримку дорослої команди. У перспективі стоїть завдання самозабезпечення головної команди Кропивницького. А поки «Push-ЦДУ» отримує допомогу від харків’янина Євгена Пушкарьова. Наші ж меценати та спонсори вважають, що підтримка баскетболу зараз не на часі. Немає підтримки й від спортивних керівників міста та області. На їхню думку, на професійну команду кошти виділяти не варто.

Хоча професійною та дорослою «Push-ЦДУ» можна назвати умовно. Контрактів гравці не мають і грають скоріше завдяки любові до самої гри. Смак дорослого баскетболу вже відчули 16-річні Роман Потєєв, який є найрезультативнішим гравцем команди в цьому сезоні, Олександр Третяк, Євген Непокритий та 15-річний Микола Алмазов. Мабуть, тому Андрій Бабенко надає своїм юним учням доволі багато часу на майданчику. Адже лідерам Івану Рибченку, Сергію Лакомову, Руслану Фортуні, Олександрові Хапуну та досвідченому Олександру Косенкову (він грав ще в першому сезоні БК «Кіровоград», який вперше пробився до Вищої ліги під керівництвом Валерія Мельничука) потрібна суттєва ігрова допомога на майданчику.

Глобальних завдань, за словами Андрія Бабенка, перед командою не стоїть. Зараз потрібно награвати склад і набиратися впевненості. Але тренер та й самі гравці вважають, що без завдань грати просто нецікаво. Тому будуть намагатися пробитися до плей-офф.

У цьому сезоні в Вищій лізі змагаються 12 команд, які в три кола попереднього етапу визначать вісімку колективів, які наприкінці квітня в одному з міст України в плей-офф розіграють нагороди. Змагання проводяться за принципом двох «баблів», куди збираються команди й грають по три матчі за три дні. Двічі такі тури вже проводилися й у Кропивницькому. Саме в рідних стінах хлопці Андрія Бабенка після трьох стартових невдач здобули дві свої перші перемоги в сезоні над кам’янець-подільським «ДіДіБао» – 98:92 та «Львівською політехнікою» – 80:66. Ну а втретє кропивничани виграли минулої неділі в спорткомплексі «Сокіл» у Пущі, де в напруженій боротьбі здолали суперників із Хмельницького – 79:72.

При цьому зробили це наші хлопці без Руслана Фортуни, який не зміг поїхати на виїзний тур, та основного розігруючого Івана Рибченка, який зазнав важкої травми в грі проти збірної Сумської області. Після розриву ахіллова сухожилля, за кошти виділені клубом та небайдужими людьми, нашому капітану зробили доволі дорогу операцію. Але попереду непроста реабілітація. Тож, Іван потребує не лише моральної, але й фінансової підтримки. Добре, хоч партнери третьою вікторією в сезоні трохи підняли настрій своєму капітану.

Наразі кропивницька команда з трьома перемогами та вісьмома поразками посідає 10 місце в турнірній таблиці Вищої ліги. Від восьмої позиції, що дозволить продовжити боротьбу в матчах плей-офф, кропивничан віддаляє лише одна перемога. А попереду ще два кола напруженої боротьби…

Ігор Сергієнко, спеціально для «УЦ».