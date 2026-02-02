Алея пам’яті: новий варіант

Триває обговорення облаштування Алеї пам’яті захисників і захисниць України в Кропивницькому. Відбулося чергове засідання робочої групи, на якому було запропоновано іншу локацію.

В минулому році робоча група, до якої увійшли депутати, спеціалісти міськради, волонтери, рідні загиблих, розглядала кілька варіантів, які були запропоновані на громадських слуханнях: сквер біля ЦНАПу, вулиця Велика Перспективна, проспект Винниченка, сквер Шевченка, вздовж дендропарку, колишній сквер Слави, вулиця Театральна, Ковалівський парк.

Тоді було прийнято рішення розмістити алею по периметру Ковалівського парку вздовж вулиць Театральної та Кавалерійської. Також почалося формування кошторису, розробка проєктних рішень, робочого, не ескізного, проєкту алеї. У міському бюджеті на 2026 рік мали бути закладені кошти. Але несподівано виник інший варіант, який до цього не розглядався, – Студентський бульвар.

На засіданні робочої групи заступник міського голови Сергій Колодяжний доповів про зроблені етапи облаштування Алеї пам’яті у парку Ковалівському і про труднощі, які виникли на шляху реалізації проєкту на території парку – пам’ятці садово-паркового мистецтва, зокрема, облаштування укриття, як того вимагає чинне законодавство.

Натомість розміщення алеї вздовж Студентського бульвару не вимагає законодавчих засторог. Крім облаштування постерів з портретами героїв, тут розширять пішохідну зону, облаштують освітлення, встановлять лавки, зроблять благоустрій території.

Ця тема жваво обговорюється в соцмережах. Городяни висловлюють засторогу, що розширення пішохідної зони можливо за рахунок вирубки дерев. Кажуть, що бульвар занадто короткий для Алея пам’яті. Припускають, що незабаром запропонують нову локацію, бо виявиться, на бульварі є проблеми з комунікаціями.

Тим часом у Кропивницькій міській раді оперативно розпочали підготовку до облаштування Алеї пам’яті на Студентському бульварі. Фахівці КП «Благоустрій» розпочинають обстеження зелених насаджень на бульварі, за результатами яких нададуть проектантам пропозиції щодо озеленення території. Управління капітального будівництва внесло зміни до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025‒2027 роки, де передбачили 400 тисяч гривень для розробки проєктно-кошторисної документації об’єкту.

Логічно і справедливо, що останнє і рішуче слово має бути за рідними загиблих. Жанна Косенко, мати загиблого Героя, в коментарі «УЦ» сказала:

– Коли приймалося рішення по Ковалівському парку, я не входила до робочої групи. Мені особисто ця локація не подобалася. Я була згодна з аргументом, що це парк, там гуляють діти, влаштовують розважальні заходи. Найкращою локацію вважала територію біля ЦНАПу, але рельєф не дозволяє облаштувати там алею. Тепер я увійшла до робочої групи і була присутня на її засіданні, де запропонували Студентський бульвар. Нас усіх переконали, що це найоптимальніший варіант. Там три прольоти: від Чорновола до Великої Перспективної, потім до Тарковського, далі – до Михайлівської. Дерева обіцяють не прибирати, хіба що аварійні замінять на нові насадження. Пішохідну зону зроблять безбар’єрною, щоб можна було пересуватися на візочках. Всі учасники робочої групи підтримали цю локацію.