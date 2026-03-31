8 500 гривень ‒ новий розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні

Законодавча підстава

Відповідно до статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, пунктів 9 та 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, постанови правління Пенсійного фонду України від 06 лютого 2026 року № 6-1 “Про встановлення розміру допомоги на поховання” (далі ‒ Постанова) встановлено новий розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, в сумі 8 500 гривень.

Постанова набула чинності 13 березня 2026 року з дня її офіційного опублікування у виданні “Офіційний вісник України”. До 13 березня 2026 року розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні становив 4 100 гривень.

Хто має право на виплату допомоги?

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні. До них належать:

дружина / чоловіка;

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років;

особи старші 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до повноліття;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти із числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти до 23 років;

батько / мати;

дід / баба за прямою лінією спорідненості.

Звертаємо увагу!

Важлива умова отримання допомоги: члени сім’ї повинні перебувати на повному утриманні застрахованої особи та не мати власних джерел доходу (наприклад, заробітної плати, пенсії тощо). Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Чи впливає дата звернення за допомогою на розмір виплати?

Розмір допомоги визначається на день настання страхового випадку, тобто на дату смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні. Дата звернення за допомогою на поховання не впливає на розмір виплати.

Виплата здійснюється за основним місцем роботи померлого працівника. Саме роботодавець виступає страхувальником і подає необхідні документи для фінансування виплати.

Антоніна Гаїна, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних виплат Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області